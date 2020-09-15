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На месторождении Кара-Кече сошел оползень

E-commerce 15 Сен 2020
На месторождении Кара-Кече сошел оползень
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Очевидцы запечатлели на видео момент схода оползня.

Фото: кадр с видео

На 37 км автодороги Дыйкан — Кара-Кече накануне, 14 сентября, с горы сошел оползень.

Земляная масса перекрыла русло реки Кара-Кече, разрушила линии электропередач и заблокировала дорогу, сообщает Минтранс Кыргызстана. По решению комиссии по Гражданской защите Джумгальского района дорога Дыйкан — Кара-Кече временно закрыта.

Оползень, объем которого составляет около 500-600 кубометров, сползает в реку Кара-Кече. В зоне ЧС находится начальник ДЭУ №24 Минтрансдора Зарылбек Моношев. По поручению премьер-министра Кубатбека Боронова идут работы по ликвидации последствий природной стихии.

Пострадавших и жертв нет.



Источник

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