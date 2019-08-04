На Луганщине в лесопоосе полиция обнаружила 150 кг марихуаны. Новости политики

Вместе с коноплей правоохранител нашли авто для транспортировки и оборудование для ее переработки

В Новоайдарском районе Луганской области полицейские изъяли почти 150 килограммов марихуаны, об этом иформирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что высушенное, частично переделанное и подготовленное к транспортировке растение полицейские нашли в лесополосе вблизи села Степной Яр.

«С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительной весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего местного жителя. Полицейские проверяют его причастность к производству наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали группу лиц, которые подозреваются в производстве наркотиков в Запорожской области.

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