На Кубе запущен первый P2P-обменник биткоинов Qbita Exchange

Автор

Владимир Опря

Создатель сверхлегкого кошелька для биткоина Qbita Марио Маццола запустил на Кубе первый P2P-обменник биткоинов Qbita Exchange.



Криптовалюты на Кубе не запрещены, но для них нет законодательной базы. Если к этому добавить санкции США, дорогой и нестабильный интернет, а также другие местные ограничения, становится понятно, почему большинство мировых криптовалютных сервисов и платформ не работают с Кубой.



Таким образом, Маццола взял на себя задачу самостоятельно разработать криптовалютную систему «все в одном»: кошелек Биткоина, платежную платформу и P2P-обменник.



«Я создал Qbita Exchange, потому что всегда был убежден, что здесь, на Кубе, биткоин реально необходим людям. Чтобы Куба могла сократить отставание в этой сфере, стране нужны инструменты для того, чтобы покупать, продавать, использовать и хранить биткоины легко и безопасно. Qbita решает все эти проблемы» — утверждает Маццола.



Итальянско-кубинский криптовалютный энтузиаст запустил

кошелек Qbita в ноябре прошлого года. Он может работать из любой точки мира, но создавался в первую очередь для удовлетворения потребностей кубинцев. Для установки кошелька требуется всего 1 Мб на мобильном устройстве и относительно небольшая пропускная способность интернета. Также можно воспользоваться веб-кошельком.



Теперь кошелек поддерживает встроенный P2P-обменник, позволяющий кубинским пользователям торговать биткоинами из своих кошельков безопасным и децентрализованным образом, с полным контролем над своими средствами.



Маццола отметил, что другие P2P-платформы, такие как Paxful и LocalBitcoins, предоставляют аналогичные услуги, но ни одна из них не подходит для кубинцев.



«Конечно, на рынке есть Paxful или Localbitcoins, но для кубинцев они недоступны. У Paxful Куба находится в «черном списке», а на LocalBitcoins необходимо пройти процедуру идентификации пользователя (KYC), но из-за санкций выполнить это требование кубинцам не представляется возможным», — сказал он.



Маццола упомянул P2P-платформы CubaCoin и Fusyona, но, по его словам, на них имеются различные технические ограничения.



«Несмотря на первоначальный скептицизм, признание и популярность кошелька после добавления торговой P2P-платформы значительно возросла. Около недели назад у нас было около 850 зарегистрированных загрузок. Мы запустили обменник, и за неделю количество загрузок достигло 1100», — сказал он. При этом Маццола не проводил никаких рекламных компаний.



Теперь разработчик Qbita создает платежный шлюз для компаний, которые хотели бы начать принимать криптовалюту. По его словам, эту инициативу пока сложно реализовать, поскольку электронная коммерция на Кубе все еще находится в зачаточном состоянии.



«Я думаю, что в будущем мы увидим все больше людей, которые будут использовать биткоин не для того, чтобы заработать на его росте, а для его истинных целей: свободы перемещения денег и полного контроля над ними».

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