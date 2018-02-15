На конференции в Майами постановили девальвировать доллар до 2.20 за евро

Jannbel: 1

dudarin: Хорошая статья.

Значит уже точно всё!

Доллар падать дальше не будет!

)))

nech33: Jannbel (16:24), С Жекой всё понятно он подпрыгивает чтобы его заметили и гадит на всех, потому как натура такая мерзопакостная. А Вас-то кто обидел? Мотив какой? «Знаю как надо, но делать ничего не буду?» Цель спичей какова?

dudarin: Jannbel (16:24), Jannbel (16:21), если бы у людей были бы мозги, они бы уже давно сошли с ума.

))))

Mher: евро станет биткойном

dudarin: о!

Еще один в игнор.

)))

nech33: Всякую какашку тащут сюда и обсуждают взахлеб. Деятели…

dudarin: Имя

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Jannbel: nech33 (16:28), что задело вас товарищ?

dudarin: Jannbel (16:32), Товарища задело то, что у него в сознании это всё «МЫ».

Путин=Россия=Он.

Опустили Путина = опустили товарища.

Он переживает.

)))

Jannbel: nech33 (16:29), мошну на земляков хоть растрясли свою? кстати по местным кто там знаковый для области погиб — есть такие ?

harlowbutler: а Жека с игнорсписком носится как с писанной торбой)

nech33: Jannbel (16:32), Да не товарищ я Вам вовсе. Интересуюсь вот зачем все подряд тащите на форум посвященный торговле? Не с кем поговорить или самолюбование?

Jannbel: dudarin (16:34), дык он должен быть в мейстриме и рвать опу за орских пацанов

Jannbel: nech33 (16:39), слушайте друг у меня о фонды сегодня в глазах рябит как мне не расслаб** ?

harlowbutler: по уму оставил бы СВ, группу поддержки из томных дам, ну и ФорексГуру для объяснения почему лучше шортить со стопами чем стоять по рынку подтягивая стоп)

Frank: Jannbel (16:35), Даже и не думай.

Это же труд, надо сходить в дом погибшего,

надо выслушать слезы, вытерпеть взгляды,

вы типа живые, а мой-то… там, за что?

Мало, надо хотя ба денег дать, как никак

на похороны. Хоть и должны по страховке или как,

но традиции…

Это здесь легко, а вживую нет, тяжело

Не пойдут

Редко кто, тока самые-самые близкие там…

родные

nech33: Jannbel (16:35), это-то Вам зачем знать вообще? Медкарта не интересует? Состав семьи?

bagis: 16:37 harlowbutler: а Жека с игнорсписком носится как с писанной торбой)…

……———…» ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»…..производство — США

……———…дударин в главной РОЛИ …!!!…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dudarin: Собссна самое большое достижение пропаганды заключается именно в этом.

Они воровскую шайку Путина отождествляют с Россией, и , как следствие, и с собой.

Поэтому так радуются «нашим» победам, и печалятся «нашим» поражениям.

Они не понимают, что Путин и Россия это не одно и тол же.

И что у них интересы совершенно противоположные.

Что хорошо Путину — беда России.

Потому, что у Путина нет никаких больше задач, кроме как просидеть на табуретке в Кремле, пока его оттуда ногами вперед не вынесут.

И в жертву этой главной цели он готов принести вообще всё.

В т.ч. дорогих рассеян, естественно.

Бабы новых нарожают…

ForexGuru: harlowbutler (16:41), не, я тоже пас, устал)

Jannbel: Frank (16:41), в 1995 тушка упала под хабаровском а у меня соседка с сыном была в нем дык родители месяц сморели чтоб руки не наложил он на себя

dudarin: Инфляция растет…

Дохи растут…

Фонда растет…

Доллар падает…

)))

dudarin: Jannbel (16:39), Так он и рвет…

По форумам…

))))

nech33: Вот всё знают. Кто что должен. Как страной управлять…

Знали бы уже молча. Ну смешно же право

Jannbel: nech33 (16:42), а вдруг орская тушенка хуже станет? от стресса работяги плохо варить ее начнут

nech33: Жека, шел бы ты уже. Просто стыдно за тебя.

Frank: Jannbel (16:43), В 15 году, когда в Египте наш самолет сбили,

над Синаем, много народу из Зеленогорска там летело.

Девочка знакомая у нас работала, потом рассказывала,

что у народа там глаза на затылке были.

Типа, съездили отдохнуть.

nech33: Jannbel (16:46), ладно, я просто поинтересовался.

harlowbutler: ForexGuru (16:43), )

ViDan: dudarin (16:42), А это, что еще за дуриан?

Jannbel: Frank (16:46), ну вон чувак вообще не озабочен почему у него в области похороны — А типа зачем? ему вроде хорошо и в жизни устроен

bagis: ………———…Костюм НЕ ДЛЯ СОПЛИВЫХ …

…………….https://hi-tech.mail.ru/news/soldat-budushego-iz-rossii/?from=push ………——-…!!!…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

endm: ободряющая статья. прям бальзам на душу )

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