На Киевщине задержали псевдоофицеров СБУ, которые грабили элитные автомобили (ФОТО) — Depo.ua

Правоохранители задержали четырех человек, которые под видом сотрудников СБУ нападали на элитные автомобили и грабили пассажиров

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Киевской области.

Отмечается, что группа совершала разбойные нападения на дорогах Киевской области и города Киева.

Злоумышленники останавливали только элитные автомобили, завладевали имуществом водителей и пассажиров.

Для противоправной деятельности задержанные использовали форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины.

«Во время одновременных обысков по адресам фигурантов обнаружены спецодежда, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочная одежда, балаклавы, рации и большое количество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ст. 187 УК Украины (разбой).

Также в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 11 октября уголовный розыск полиции Киева задержал одного из нападавших на ювелирный магазин, когда злоумышленники смертельно ранили охранника.





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