На казахстанско-китайской границе оживляется трансграничная электронная коммерция

12 Января 2021 09:17

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 1 млн посылок с начала 2021 года обработано на КПП «Алашанькоу» Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, расположенном на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала 2021 года китайская таможня на КПП «Алашанькоу» обработала более 1 млн посылок, отправленных в рамках трансграничной электронной коммерции. Стоимость товаров превысила 1,24 млн долл.

Среди отправленных за границу посылок были в основном игрушки, цифровая продукция, одежда и предметы повседневного спроса. В числе конечных стран-получателей посылок являются Бельгия, Нидерланды и Германия.

Напомним, что международный пограничный переход «Достык» (Казахстан) — «Алашанькоу» (Китай) введен в эксплуатацию в 1991 году.

Источник