На Херсонщине заместителя мэра задержали на взятке (ФОТО) — Деловая столица

На взятке в 28 тысяч гривен задержан заместитель городского головы Геническа Херсонской области

Об этом сообщает в субботу военная прокуратура Южного региона, передает «ДС».

«Установлено, что за решение вопроса о приобретении у гражданки М. городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен.

28.12.2018 после получения 28 тысяч гривен взятки заместитель городского головы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что военной прокуратурой планируется сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранении от должности.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Херсонской области.

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