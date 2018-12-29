Вы здесь: Главная / Политика / На Херсонщине заместителя мэра задержали на взятке (ФОТО) — Деловая столица

На Херсонщине заместителя мэра задержали на взятке (ФОТО) — Деловая столица

Политика 29 Дек 2018
На Херсонщине заместителя мэра задержали на взятке (ФОТО) — Деловая столица
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

На взятке в 28 тысяч гривен задержан заместитель городского головы Геническа Херсонской области

Об этом сообщает в субботу военная прокуратура Южного региона, передает «ДС».

«Установлено, что за решение вопроса о приобретении у гражданки М. городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен.

28.12.2018 после получения 28 тысяч гривен взятки заместитель городского головы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что военной прокуратурой планируется сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранении от должности.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

← В Минобороны провели церемонию увольнения генералов и офицеров (ФОТО) - Деловая столица Габай: я не уйду из политики - Новости Израиля и Ближнего Востока, Арабо-израильский конфликт - MIGnews.com →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top