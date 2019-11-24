На Херсонщине чиновник РГА скончался на глазах у коллег. Новости политики

22 ноября прямо на рабочем месте умер замглавы Горностаевской РГА Херсонской области Александр Шум

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Херсонской области, передает «ДС».

Ему стало плохо в одном из кабинетов, на глазах у коллег. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти мужчину не удалось.

Местное издание Новый день уточняет, что после смерти чиновника выяснилось, что у него были проблемы с сердцем. В то же время, коллеги Шума говорят, что он не жаловался на проблемы со здоровьем и не обращался к врачам.

В Горностаевской райгосадминистрации Александр Шум работал с 1997 года. Должность заместителя председателя РГА занимал с 2006 года. Недавно вернулся на рабочее место после длительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста: вместе с женой он создал детский дом семейного типа и, кроме собственных детей, воспитывал еще шесть приемных. Похоронили Александра Шума, вчера, 23 ноября. Ему было 45 лет.

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