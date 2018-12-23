На Харьковщине завершились сборы резервистов. Новости политики — Деловая столица

В Харьковской области завершились сборы военнообязанных и резервистов, 30 человек решили продолжить службу в ВСУ на контракте

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

«В Харьковской области завершились проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригаде территориальной обороны. С 8 до 22 декабря в регионе успешно проведен ряд мероприятий с целью укрепления обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.

Комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин расскаал, что в общей сложности к сборам привлекли несколько тысяч военнообязанных и резервистов.

«Акцент ставился на совершенствовании навыков по огневой, тактико-специальной, медицинской и других предметов боевой подготовки. Практические занятия проходили на полигонах воинских частей Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины», — рассказал он.

Во время сборов более 30 человек подписали контракт и будут проходить службу в военном резерве, а 60 человек оформляют необходимые документы для вступления в ряды воинов-резервистов.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник