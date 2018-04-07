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На Харьковщине задержали россиянина, который пытался перейти границу

Политика07 Апр 2018
На Харьковщине задержали россиянина, который пытался перейти границу
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Пограничники харьковского погранотряда в пятницу, 6 апреля, задержали гражданина России при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы

Россиянин был задержан в районе н.п. Гатище, сообщили «ДС» в пресс-центре Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, заметив неизвестного мужчины, который находился на территории РФ и двигался в направлении госграницы, украинские пограничники выдвинулись на перехват нарушителя и задержали его на территории Украины.

Как выяснилось, 28-летний мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины.

На Харьковщине задержали россиянина, который пытался перейти границу

На Харьковщине задержали россиянина, который пытался перейти границу

За незаконное пересечение границы на задержанного составлены документы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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