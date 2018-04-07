На Харьковщине задержали россиянина, который пытался перейти границу

Пограничники харьковского погранотряда в пятницу, 6 апреля, задержали гражданина России при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы
Россиянин был задержан в районе н.п. Гатище, сообщили «ДС» в пресс-центре Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
Так, заметив неизвестного мужчины, который находился на территории РФ и двигался в направлении госграницы, украинские пограничники выдвинулись на перехват нарушителя и задержали его на территории Украины.
Как выяснилось, 28-летний мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины.
За незаконное пересечение границы на задержанного составлены документы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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