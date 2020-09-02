На границе с Крымом «Нафтогаз» выжимает последний газ

«Нафтогаз Украины» пробурил скважину на границе с Крымом. Переданное Украине после присоединения Крыма к России Стрелковое месторождение является единственным источником газа для 25-тысячного Геническа и района. И новая скважина должна была существенно увеличить добычу топлива. Судя по опубликованным данным, однако, успехи украинской нацкомпании при содействии американцев оказались скромными.

«После успешного завершения буровых работ, выполненных за рекордные 27 дней, ориентировочный начальный дебит составил 15 тыс. кубометров в сутки. С учетом незначительной глубины скважины (до 1 км), ее конструктивных особенностей (наклонное бурение) и истощенности месторождения компания считает это удачным результатом», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины». В нацкомпании уточнили, что буровые работы выполнили украинские специалисты с привлечением американской компании Weatherford.

Месторождение на Арабатской косе в Азовском море между Крымом и Херсонской областью изначально разрабатывал крымский «Черноморнефтегаз» еще со времен СССР, чтобы обеспечить Геническ и соседние села газом. Город не подключен к газотранспортной системе Украины. Специфика, однако, состоит еще и в том, что потребление газа летом и зимой разное. Если суточная добыча газа на двух скважинах Стрелкового месторождения не может превышать 60 тыс. кубометров, то потребление во время морозов вырастает до 120−140 тысяч. Поэтому до 2014 года добытый в теплое время газ закачивали в Глебовское хранилище в Крыму, а потом отбирали по мере необходимости. Когда это стало невозможно, Геническ оказался на грани замерзания.



Иллюстрация: kafanews.com.

В 2015 году разгорелся первый кризис, и тогда Крым, будучи уже российским, поставлял газ в украинский Геническ. Так как украинские власти ничего не делали, то следующей зимой ситуация должна была повториться. Более того, жители города обратились к главе Крыма Сергею Аксенову, а тот — к президенту России Владимиру Путину, который дал добро. Однако ситуация стала широко известной, и Киев отказался от «унизительных» поставок.

С тех пор прошло уже четыре года, однако до последнего времени, по сути, ни региональные, ни центральные власти Украины ничего не сделали, чтобы полностью обеспечить Геническ газом зимой. Несколько лет обсуждали строительство газопровода, но в этом году «Нафтогаз Украины» принял решение увеличить добычу на Стрелковом месторождении и таким образом закрыть вопрос. Планировалось, что скважина даст дополнительные 40 тыс. кубометров и необходимость строительства магистрального газопровода отпадет. Пока же ее показатели оказались почти втрое ниже.

Ситуацию ухудшает то, что месторождение «Стрелковое» — небольшое, разрабатывается почти 30 лет и находится на грани истощения.

Херсонское издание «Новый визит» подсчитывало, что даже при запланированном увеличении добычи Стрелковое месторождение сможет лишь удовлетворить зимой текущий спрос, но никак не покроет пики холодов. «Фактически такая позиция делает невозможной дальнейшую газификацию Геническа и Генического района. А обещанный проект газопровода Аскания-Нова — Геническ, скорее всего, откладывается до лучших времен, хотя на его разработку уже потратили бюджетные деньги», — грустно заметили в издании.

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