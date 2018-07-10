На eDeliveryDay состоится запуск нового почтово-логистического оператора

12 июля в OMNI Campus (ВДНХ) в рамках eDeliveryDay состоится презентация инновационного SMART-отделения новой почтово-логистической компании «Justin», аналогов которому нет ни в Украине, ни в мире. На выставке будет представлено компактное отделение с базовым комплектом услуг, отвечающих основным потребностям рынка электронной коммерции. Такие SMART-отделения сейчас устанавливаются по всей Украине. Сеть отделений «Justin» будет предоставлять услуги по приему, выдаче и отправлению товаров. В компании планируют удовлетворить возрастающие запросы как рынка электронной коммерции, так и рынка P2P — физлиц, которые отправляют посылки друг другу по всей стране. Подготовка к выходу на рынок почтово-логистических услуг нового гиганта «Justin» заняла более года.

Новый оператор предоставит полный спектр услуг, наполняя максимально инновационными сервисами свой продуктовый портфель. Компания входит в холдинг Fozzy Group, что позволяет использовать возможности розничных площадок, для размещения отделений. Также в рамках выставки свои продукты и инновационные решения презентуют основные игроки рынка логистики Украины. Так, компания «Нова Пошта» представит инструменты в HR, которые позволяют управлять лояльностью работников; обновления и улучшения сервиса доставки и обслуживания, а также новые кейсы и прототипы продуктов обратной логистики. Группа компаний Delivery Group презентует комплексные решения для В2В сегмента по перевозке грузов «под ключ»: от письма и посылок — до отправок сборного груза и паллет, а также загрузки полными фурами. UTEC Logistics представит на выставке комплексные логистические услуги. Компания UAPAY познакомит гостей выставки со своими финансовыми решениями: UAPAY Escrow Box — обеспечивает безопасность сделки для продавца и покупателя и основано на принципе смарт-контракта. Решение увеличивает количество сделок в e-commerce, формируя дополнительный клиентский траффик для логистического оператора. UAPAY Logistics — технологический процессинг всех финансовых транзакций логистического оператора: оплата услуг оператора и Cash-On-Delivery. Решение включает в себя фронт-интерфейс кассы, синхронизацию финансового и логистического модулей, а также API для сети почтоматов. Компания Document.online презентует решение, которое объединяет в себе элементы внешнего и внутреннего документооборота с возможностью придания электронным документам юридической силы. Портал доступен в режиме 24/7 с любой точки мира со смартфона, планшета, компьютера. При подключении к системе все пользователи и их контрагенты получают электронные кабинеты. Предоставляется качественная техническая поддержка, обучение работе в системе, а также консультации относительно предоставления электронных документам проверяющим органам и в качестве доказательств в судах. Глобальная онлайн-платформа для реализации социальных и бизнес-проектов 25h8 представит уникальную платформу-конструктор, на которой каждый пользователь может создавать собственные онлайн-проекты, используя готовый функционал. Участником выставки также выступит группа компаний «Модерн-Экспо» — международный холдинг, топовый производитель и поставщик торгового и складского оборудования на территории Центральной и Восточной Европы. Компания специализируется на разработке комплексных решений для ритейла, а также предлагает своим клиентам решения для e-commerce и логистики. Конференция и выставка пройдут в OMNI Campus. Это бизнес-акселератор с фокусом на создании прикладных технологий для автоматизации бизнес процессов обслуживания клиентов в ритейле и логистике. Это социальное пространство, где встречаются и вместе развиваются традиционный бизнес и стартапы с технологическими ноу-хау. В частности резидентство проекта «Justin» в Omni Сampus позволило запустить комплексный проект по автоматизации логистики от идеи до реализации менее чем за 8 месяцев. Подробнее о событии читайте на https://www.edeliveryday.com.ua Генеральный партнер: «Нова Пошта» Партнеры: UAPAY, 25h8.com, Документ.Онлайн, DELIVERY, OMNIC, MODERN-EXPO, UTEC Logistics, ТАСкомбанк, Platon, FRESHPR. Партнер локации: OMNI CAMPUS Генеральный новостной партнер: ИА «Интерфакс-Украина» Генеральный радио-партнер: Радио «Голос Столицы» FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine Информационные и медиапартнеры: Logist.FM, PRICE.UA, Ukrainian Retail Association, СУП, Буквы, Logistics in Ukraine Справка об организаторе Ukrainian E-commerce Expert — коммуникационная платформа, которая объединяет компании, работающие на рынке электронной коммерции в Украине.

Интерфакс-Украина — Генеральный новостной партнер мероприятия





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