На Чукотке снизилась добыча золота. Что будет с ценами?

На Чукотке снизилась добыча золота. Что будет с ценами?

Золотые месторождения в Чукотском автономном округе близятся к истощению, добыча драгоценного металла падает. Аналитики прогнозируют удорожание золота на 25,6% — до $1500 за унцию в ближайший год

Фото: пользователя Bullion Vault с сайта flickr.com

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин написал президенту России Владимиру Путину письмо, где предупредил об исчерпании известных месторождений золота в регионе и снижении добычи, знает РБК. На протяжении последних трех месяцев золото дешевело, но 15 августа тренд развернулся и стоимость унции пошла вверх.

Цены на золото быстро вернутся к уровням выше $1200 за унцию и к концу года будут у отметки $1300 за унцию, заявил аналитик «Абилити Капитал» Михаил Федоров. По его мнению, в дальнейшем рост цен продолжится и через год они достигнут уровня в $1500.

Федоров считает, что сейчас цены на золото находятся в лучшей точке для покупки — как для спекулятивных целей на несколько месяцев, так и для инвестиций на долгие годы.

«Мы полагаем, что золото вырастет к концу года, однако не думаем, что цены продвинутся сколько-нибудь значительно вверх до 2019 года», — рассказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Согласно его прогнозу, золото подорожает до $1250 за унцию к концу 2018 года и до $1350 за унцию к концу 2019 года.

Почему падали цены

Золото традиционно считается «тихой гаванью»: металл покупают во время экономических шоков и финансовых кризисов. В последнее время мировая экономика демонстрировала рост, и у инвесторов не было причин скупать золото. Вместо этого они вкладывались в акции дорожающих компаний.

Основным источником негативной динамики на рынке является укрепление доллара, который находится в обратной зависимости с рынком золота. Курс доллара США растет в связи с активизацией ФРС США программы сокращения собственного баланса и долларовой ликвидности в мировой экономике. По своей сути она является антиподом программе валютного стимулирования, отметила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

Эти действия в совокупности с политическим давлением провоцируют девальвацию валют региональных экономик, имеющих большие долларовые долги и дефицит платежного баланса. Положение уже начинает напоминать ситуацию накануне кризиса 1997-98 годов на развивающихся рынках.

«США при помощи торговых войн и санкций искусственно создают проблемы на чужих рынках, что приводит к бегству капитала в так называемые качественные активы. Сейчас потоки капитала в мире не определяет фундаментальная составляющая, то есть торговые и платежные балансы стран или реальная стоимость валют. Курсы валют во многом определяет настроение рынка. Подобные настроения сложились и на рынке золота», — указывает аналитик «Абилити Капитал» Михаил Федоров.

«В результате на фьючерсном рынке золота образовался рекордный уровень коротких позиций. И именно эти необеспеченные спекулятивные позиции, основанные на негативных настроениях рынка, и привели цену золота ниже уровня $1200 за унцию», — добавил аналитик.

Инвесторы открывают короткие позиции, когда полагают, что цены будут снижаться. Для этого они берут в долг фьючерсы и продают их, чтобы купить то же их количество после снижения цен. Разница является доходом игрока. При закрытии коротких позиций цены растут.

При этом ФРС продолжает повышать процентные ставки. Текущая политика американского регулятора по ставкам делает казначейские долговые бумаги США более привлекательными для инвесторов, чем золото. Сейчас рынок оценивает вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки в ходе сентябрьского заседания ФРС США в 91%.

Что будет дальше

В ближайшее время стоимость золота продолжит расти, уверены аналитики. По мнению Оксаны Лукичевой, цены могут повторить резкий рост конца прошлого года, когда в декабре золото подорожало с $1238 до $1309 за унцию. Оле Хансен считает, что малейший позитивный фактор может вызвать волну покупок фьючерсов на золото со стороны владельцев коротких позиций.

«В ближайшее время улучшение перспектив технических или фундаментальных факторов может вызвать более значительный, чем ожидается, рост цен, — прогнозирует Хансен. — Число коротких позиций достигло рекордного уровня, в три раза превысив значение декабря 2015 года».

«Я считаю, что в данный момент, пробой уровня ниже $1200 является ложным, поскольку, он носит спекулятивный характер», — уверен Михаил Федеров. США не смогут вечно эксплуатировать страх на финансовых рынках, и поэтому проблема финансирования государственного долга еще окажется в фокусе инвесторов по всему миру. А это, в свою очередь, будет сильным поводом для образования сильной тенденции к росту цен на золото, объяснил он.

Факторы, которые могут способствовать развороту на рынке золота, начитают проявляться уже сейчас. На прошлой неделе цены на золото отскочили вверх, отразив недовольство Дональда Трампа продолжающимся повышением процентных ставок и укреплением доллара. Президент США заявил, что «не в восторге» от того, что ФРС продолжает повышать ставки. Трамп пожаловался на то, что глава ФРС Джером Пауэлл против его ожиданий не обеспечил дешевые деньги. Рынок отреагировал снижением курса доллара, а золото к четвергу превысило отметку $1200 за унцию.

Автор:

Валентина Гаврикова.

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