На что смотреть в квартальном отчете Alibaba (BABA)

Alibaba (BABA) нуждается в сильном отчете за второй квартал. За последние три месяца китайский гигант электронной коммерции упал почти на 30%, в основном из-за беспокойства по поводу замедления роста китайской экономики. Однако крупные инвестиции и разовые расходы также повлияли на чистую прибыль и маржу компании в прошлом квартале.

Чтобы узнать, улучшилась ли производительность Alibaba во втором квартале, следует проверить следующие четыре основных показателя в финансовом отчете компании, который будет опубликован 2 ноября.

1. Рост выручки

В последние годы выручка Alibaba растет. В прошлом квартале выручка компании выросла на 61% в годовом исчислении до 80,9 млрд юаней ($11,8 млрд). Это означало восьмой квартал роста выручки компании более чем на 50%, поэтому инвесторы будут готовы смотреть, сможет ли BABA поддерживать эту тенденцию в течение второго квартала 2019 финансового года.

Инвесторы также будут сравнивать рост выручки в этом квартале с аналогичным периодом прошлого года, когда Alibaba сообщила о росте на 61% в годовом исчислении до $8,3 млрд.

2. Активные пользователи

Хотя Alibaba на самом деле не считается платформой для социальных медиа, количество активных пользователей в приложении для электронной коммерции является важным показателем ее успеха в Китае. Компания использует развлекательный и информативный контент в своем приложении, чтобы привлекать пользователей и поощрять их совершать покупки на своих платформах электронной коммерции. Фактически, Alibaba сообщила инвесторам, что чем больше времени пользователи тратят на приложение, тем больше денег они тратят на платформе.

В первом квартале число ежемесячно активных пользователей Alibaba достигло 634 млн, что на 17 млн больше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, компания сообщила о 576 млн активных потребителей — рост на 24 млн за двенадцатимесячный период, закончившийся в марте. Для инвесторов важно видеть, что Alibaba может продолжить импульс роста популярности приложений, поскольку это тесно связано с расходами потребителей.

3. Чистая прибыль

Чистая прибыль Alibaba наделала шуму в прошлом квартале, когда компания сообщила, что прибыль упала на 41% до 8,7 млрд юаней ($1,3 млрд). Компания заявила, что без единовременного возмещения стоимости акций, связанного с ее финансовым подразделением Ant Financial, чистая прибыль фактически увеличилась бы на 33% в годовом исчислении.

В этом квартале инвесторы будут ждать, что прибыль Alibaba вернется к росту, который компания планировала до последнего квартала. За квартал, закончившийся в марте (последний квартал 2018 финансового года), чистая прибыль Alibaba увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

4. Маржа

Еще одной чувствительной областью для Alibaba является ее маржа, которая в последнее время была снижена из-за большого инвестирования. В первом финансовом квартале 2019 года операционная маржа Alibaba снизилась на 10%, по сравнению с 15% и 31%, соответственно, в двух предыдущих кварталах.

Alibaba объясняет свое последнее снижение маржи компенсационными расходами акциями. Тем не менее, компания также увеличила свои расходы в этом году, чтобы инвестировать в новые инициативы.

В марте Alibaba инвестировала $2 млрд в платформу электронной коммерции Юго-Восточной Азии Lazada. Alibaba владеет 83% частной Lazada, и эта недавняя инвестиция довела общие инвестиции в компании до $4 млрд.

В апреле Alibaba приобрела крупнейшую в Китае компанию по доставке продуктов питания Ele.me, чтобы помочь ей увеличить долю на рынке. Этим летом Alibaba запустила маркетинговую кампанию стоимостью $3 млрд от имени Ele.me, чтобы помочь ей достичь более 50% доли рынка в Китае.

Alibaba продолжает активно инвестировать в свою стратегию «Новая розничная торговля». Хотя эти проекты являются дорогостоящими, Alibaba полагает, что они стоят того в долгосрочной перспективе и утверждают, что они уже вносят «значимые вклады» в доходы компании в области электронной коммерции в Китае.

Последний квартал — это шанс для Alibaba представить более обнадеживающий показатель чистой прибыли, а также продолжить демонстрировать позитивный рост доходов и активных пользователей. По всей видимости, маржа будет по-прежнему снижаться, поскольку Alibaba фокусируется на долгосрочных областях роста.

На текущий момент акции Alibaba (BABA) котируются по $148.33(+4,25%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд





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