на что расходует ИТ-бюджеты российский МСБ — OfficeLife



Среди вызовов, с которыми бизнес, особенно малый и средний (МСБ), столкнулся на фоне коронакризиса, едва ли не центральное место занимает проблема цифровизации. Пандемия ставит под удар прежде всего офлайновые бизнес-процессы — отсюда ставка на перевод в онлайн наиболее важных и уязвимых из них, начиная с продаж. Как обстоят дела в этой области у наших соседей — россиян?



Неизбежная ремарка: с точки зрения возможностей и темпов цифровизации у белорусского бизнеса есть неоспоримое преимущество, связанное с большей территориальной компактностью и меньшими коммуникационными издержками, высокой долей технически подготовленного персонала на рынке труда и т. п. Все это вряд ли перевесят и бонусы российского налогообложения, и сетевые или франшизные выигрыши. Ну да, мы ИТ-страна, у нас привычная ниша МСБ — электронная коммерция во всех ее разновидностях. И при проекции российских данных на наши реалии стоит помнить: кое в чем аналогичные белорусские цифры могли бы выглядеть привлекательнее, если бы и у нас проводились систематические замеры темпов цифровизации и перехода в онлайн.



На прошлой неделе российской аналитический центр НАФИ обнародовал данные всероссийского опроса МСБ, проведенного в ноябре 2020 года. Опрос посвящен тому, как представители небольших компаний выстраивают индивидуальные планы цифровизации и перехода в онлайн на первый квартал 2021 года. С одной стороны, планы — это лишь планы, они еще требуют реализации. С другой — сформулированы эти планы после тяжелейшего для МСБ (в первую очередь из-за двух волн пандемии и карантина) 2020 года по его итогам. Уже по этой причине исследование интересно и нам, белорусам.



Справка Office Life



В ходе репрезентативного опроса представителей российских предприятий НАФИ опрошено 500 руководящих сотрудников малых и средних предприятий в 8 федеральных округах России. Критерии разбивки предприятий по размеру исследовательская компания выбирала согласно федеральному закону РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Статистическая погрешность не превышает 4,4%.



Сократить или нарастить?



Ключевой вопрос — всегда денежный, с него и начнем: «Ваше предприятие в ближайшие три месяца планирует увеличить, сократить или оставить неизменными расходы на ИТ?» НАФИ проводит исследования на эту тему регулярно, поэтому имеет смысл присмотреться не только к самим цифрам, но и к их динамике.



Неизменными расходы на ИТ намерены оставить 79% предприятий — столько же, что и в прошлом году, и почти столько же, сколько в позапрошлом (78%). На практике это означает, что почти 80% МСБ освоили ИТ-инструментарий и сжились с ним, в дальнейшем речь может идти лишь о плановом совершенствовании. Наращивать вложения в ИТ намерено 11% компаний — столько же, сколько в 2018-м, и немногим меньше, чем в 2019-м (15%), причем последнюю разбежку легко (в порядке предположения) списать на итоги коронавирусного 2020 года. Скорее всего, это те бизнесы, которые запоздали с цифровизацией или не удовлетворены результатами уже проведенных мероприятий, поэтому будут что-то совершенствовать или радикально переделывать. Сокращать расходы на ИТ собираются 6% респондентов — это очень мало, но ощутимо (в полтора роза) больше, чем в 2018-м и 2019-м — тогда урезали ИТ-бюджеты на 4%. В целом сокращения, вероятнее всего, тоже связаны либо с убытками 2020-го, либо с уже прошедшей цифровизацией соответствующих компаний.



Общие пропорции — почти 80% без резких движений осваивающихся и обживающихся на цифровой платформе и суммарно около 20% намеренных наращивать или сокращать бюджеты — вероятно, будут сопоставимыми и в Беларуси. МСБ живет преимущественно «с колес», то бишь с продаж, сигнал о цифровизации прозвучал для него задолго до начала пандемии. Как считают в самом НАФИ, к инвестициям в цифровую сферу чаще всего склонны именно небольшие компании — 11 против 3% в компаниях, где работает более 100 человек. В то время как «в более крупных компаниях бизнес-процессы уже автоматизированы и расходы на ИТ достаточно велики».



С крупными компаниями все понятно: у них долгосрочные планы и большие бюджеты. Зато у МСБ в плане цифровизации есть другое преимущество: он более гибок и оперативен.



Статьи расходов



Еще интереснее ответ на вопрос: «На что именно ваша компания планирует увеличить расходы?» Для начала процитируем вывод самого аналитического центра НАФИ: «В первом квартале 2021 года предприниматели будут в пять раз чаще инвестировать в сайты своих компаний: после пандемии и самоизоляции сократились продажи по традиционным каналам, и многие представители бизнеса осознали необходимость перехода в онлайн». Соответственно, среди статей расходов безусловным чемпионом по темпам роста являются «расходы на сайт (создание, доработку)»: в 2019 году на сайт собирались потратиться 4% респондентов, в 2020-м — уже 20%!



Давайте порассуждаем, с чем связан такой взрывной рост в пять раз. В первую очередь — с качественным изменением конкурентной среды из-за пандемии: изменились и поведение потребителей, и интенсивность спроса, и удельный вес онлайн-продаж среди других сбытовых каналов. Во-первых, подтянулись отстающие из офлайна. Во-вторых, призадумались те, кто был уже представлен онлайн. То, что в «доковидную» эпоху могло в целом удовлетворять владельца бизнеса/заказчика сайта, сегодня зачастую уже не работает или работает недостаточно эффективно. Отсюда и волна переделок и улучшений корпоративных сайтов.



Теперь о статьях ИТ-расходов, которые не растут. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое (с 13 до 6%) упало количество респондентов, желающих потратиться на электронные сервисы и услуги в электронной форме. Вдвое сократилось количество управленцев, намеренных потратить побольше на обучение персонала — с 4% в 2019 году до 2% в 2020-м. Ощутимо просела интернет-реклама — с 28% наращивающих расходы в позапрошлом году до 23% — в прошлом. Слегка поубавилось желание расходовать корпоративные бюджеты на закупку ПО — с 22% в 2019 году до 20% в ноябре 2020-го. Затраты на компьютерную технику и оборудование остались без изменений (20%).



Фон, на котором расходы на сайт возрастают в пять раз, свидетельствует именно о пересмотре приоритетов в ИТ-политике МСБ. «Эффективный переход компании в онлайн… невозможен без хорошо функционирующего сайта, ведь в цифровой реальности именно сайт становится лицом компании для потребителя. Он должен быть максимально понятным и привлекательным для потенциальных и уже существующих клиентов», — комментирует эту тенденцию Людмила Спиридонова, директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ. А мы еще добавим: сайт не только лицо, то есть способ презентации, но и канал коммуникации с потребителем и канал того, что является целью этой коммуникации, — продаж.



В Беларуси многие даже сравнительно развитые сети, обладая параллельными офлайну цифровыми каналами продаж, развивали их ни шатко ни валко: интернет-магазин обычно был довеском к офлайновым торговым точкам. В условиях пандемии пришлось срочно модернизироваться, расширять коммуникационные возможности. Так что работы на корпоративных сайтах теперь будут вестись тщательнее и чаще, и не только у МСБ.





Источник