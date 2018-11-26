На черном рынке резко вырос курс доллара

Курс доллара на черном рынке в Украине резко вырос в понедельник, 26 ноября, перед голосованием Верховной Рады по введению военного положения в Украине. В пике он достигал 28,9.

Об этом сообщается на сайте «Міняйло».

Так, к 17:25 понедельника курс доллара на сайте выглядит следующим образом:

Покупка доллара — 28,20 грн;

Продажа доллара — 28,90 грн.

Еще в пятницу, 23 ноября, доллар был по 27,94 грн.

Фото: miniaylo.finance.ua

«Страна» разбиралась, как военное положение скажется на экономике и карманах украинцев. Украинский бизнес стал заложником ситуации, причем, не только в переносном, но и в прямом смысле. Появилась информация, что за границей поставщики арестовывают уже груженые авто, требуя от украинских партнеров полной предоплаты за товар.

Отметим, что в Нацбанке заявили о готовности осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса под давлением психологических факторов. В сообщении речь идет о том, что объем международных резервов достигает $17,8 млрд.

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