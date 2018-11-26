На черном рынке курс доллара приблизился к 29 гривнам — ФОКУС — ФОКУС

Фото: flickr.com/photos/juanedc

Курс доллара на черном рынке достиг уровня 29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте finance.ua.

Скриншот: miniaylo.finance.ua

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 ноября на уровне 27,80 грн за доллар. Таким образом, доллар подорожал на 5 копеек по сравнению с пятницей.

Согласно установленному регулятором курсу, евро наоборот подешевел на 9 копеек и стоит 31,55 грн.

Напомним, на сайте Администрации президента обнародован указ президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Решение СНБО содержит 12 пунктов, из них последний – под грифом тайно.

Теперь этот указ должен быть рассмотрен на заседании Верховной Рады 26 ноября.

Военное положение предлагается ввести с 26 ноября 2018 в Украине сроком на 60 суток до 25 января 2019.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять указ.





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