На Черкасчине выловили шпиона ФСБ, который получал тайные военные документы. Новости политики

В Черкасской области СБУ задержала агента российской ФСБ, когда тот получал секретные военные сведения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует «ДС».

Так, в частности, оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины.

«Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и «отработали» каналы связи», — указано в сообщении СБУ.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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