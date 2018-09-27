На Банковой проходит акция против нападений на активистов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня под окнами Администрации президента собирают митинг

Сегодня организуют «Ночь на Банковой». Активисты собираются у стен АП около 18:00 и планируют разойтись глубокой ночью, сообщает «ДС».

Как передает Страна, националисты Нацкорпуса двинулись к месту митинга. В руках — обрывки газет, которые пойдут на растопку. Людей на акции становится больше. Появился и журналист Дмитрий Гнап. Активисты, среди которых замечен лидер С14 Евгений Карась, надули и устанавливают нечто, похожее на экран для трансляций. Полиция перекрыла все, что могла поблизости от Администрации президента. У многих киевлян начались проблемы с проездом.

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