На Банковой националистические ораганизации провели акцию (Фоторепортаж). Новости политики

Националисты провели в центре Киева акцию, посвященную шестой годовщине массовых протестов в столице

Участие в мероприятии, организованном представителями националистических организаций, приняли около 50 человек, сообщает «ДС».

Среди спикеров акции были Юрий Капля (участник событий 1 декабря 2013 года, ветеран полка «Азов», начальник штаба ВОО «Национальные дружины») Николай Кравченко (участник Революции Достоинства, исследователь новейшей истории Украины, ветеран полка «Азов»), а также представители «Правого сектора».

Целью акции было «показать власти, что революционный пыл сохранился», а также продемонстрировать «действующему президенту, что происходит с теми, кто не может жить без «братских» объятий кремлевских карликов».

Организаторы устроили импровизированную выставку символов борьбы 1 декабря, а также фотовыставку.

Охрану обеспечивали несколько десятков нацдружинников, дежурила полиция диалога.

Ранее «ДС» сообщала, что волонтер Маруся Звиробий выступила с новым резким заявлением против президента Украины Владимира Зеленского.

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