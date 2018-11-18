На аграрный сектор в 2019 году выделят миллиарды – Гройсман

Сегодня, 12:52 Просмотров: …

Глава правительства рассказал о рекордном урожае в нынешнем году и рассказал о планах изменения модели экономики Украины

Автор фото: Григорий Салай, «Сегодня»

Правительство выделит из государственного бюджета на 2019 год 6,9 миллиарда гривен на развитие аграрного сектора Украины, который является фундаментом украинской экономики. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю Дня работника сельского хозяйства.

«От имени правительства и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства», – поздравил премьер аграриев.

В то же время глава правительства напомнил, что аграрный сектор формирует экономический и социальный фундамент страны, обеспечивая более 14% валового внутреннего продукта Украины и более трети валютных поступлений в государственный бюджет. Он отметил, что за 2016-2017 маркетинговый год экспорт зерновых составил почти 45 млн тонн, в 2017 году зафиксирована самая высокая урожайность ячменя, ржи и рапса.

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«Рекордная эстафета продолжится и в 2018 году, ведь в Украине ожидается собрать самый высокий за все годы урожай кукурузы – около 34 млн тонн, а урожай зерновых прогнозируется не хуже рекордного 2016 года. Для стимулирования новых достижений правительство в 2019 году выделит на развитие аграрного сектора 6,9 млрд гривен. Средства будут распределены между приоритетными направлениями – удешевление сельхозтехники, развитие фермерских хозяйств, поддержка животноводства и садоводства, что обеспечит долговременный положительный эффект для экономического развития Украины», – заявил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что одной из главных целей является изменение модели национальной экономики – переход от сырьевого типа на мощное производство конкурентоспособной продукции: это даст и рабочие места, и качественные продукты украинского производства.

Как ранее рассказывал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк, урожай 2018 года может стать рекордным. Он отметил, что это будет второй результат в истории после рекорда 2016 года.

На днях глава оппозиционного правительства Борис Колесников, современное производство своей продукции – залог экономического развития Украины. Политик также объяснил, как сделать местные бюджеты богаче и украинцев остановить от миграции за границу.

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