На 90-м году жизни умер украинский диссидент Левко Лукьяненко

В возрасте 89 лет скончался известный украинский диссидент, один из авторов акта «О Независимости Украины» Левко Лукьяненко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский, передает «ДС».

«Мы не спасли Левка! Он покинул нас», — написал он.

Напомним, Левко Лукьяненко явялется диссидентом и правозащитником, политическим и государственным деятелем. Он был награжден орденом Героя Украины и является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Во время СССР он создал оппозиционный «Украинский рабоче-крестьянский союз», который выступал за отделение Украины от СССР. За это в январе 1961 его исключили из КПСС и приговариворили к расстрелу «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Однако позже приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 Левко Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей «Украинской хельсинкской группы». В следующем году он был снова арестован и приговорён к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. В 1988 Левко Лукьяненко вышел на свободу. Таким образом он провёл 26 лет своей жизни в заключении.

Лукьяненко трижды был народным депутатом, а в 1992-1993 годах был послом Украины в Канаде.

Как сообщала «ДС», сегодня, 7 июля, украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко попал в реанимацию.

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