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На 78-м году жизни умер выдающийся украинский дипломат Макаревич

Политика 29 Сен 2018
На 78-м году жизни умер выдающийся украинский дипломат Макаревич
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В пятницу, 28 сентября, на 78-м году умер чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Макаревич

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД также рассказали, что после обретения Украиной независимости Макаревич координировал критически важную работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами и приложил значительные усилия в реализации решения об отказе Украины от ядерного арсенала.

«Он подготовил и воспитал не одно поколение украинских дипломатов, которые, переняв его опыт и знания, работают на ответственных должностях как в аппарате МИД, так и за рубежом. Большой личный вклад Макаревича в развитие дипломатической службы и реализацию внешнеполитических задач неоднократно отмечался высокими государственными наградами Украины и зарубежных стран», — говорится в сообщении.

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