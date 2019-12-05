Мягкие сумки багажа Market 2019 Промышленность Размер, тенденции, темпы роста мировой экономики Insights и прогноз Research Report 2025

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Ниже приведены типы Мягкие сумки багажа:

Менее 20 дюймов



20-28 дюймов



Выше 28 дюймов

Приложения следующие, которые используются для Мягкие сумки багажа:

Специализированные розничные торговцы



Гипермаркеты



Электронная коммерция



другие

Лучшие игроки рынка Мягкие сумки багажа:

Samsonite



VIP Industries Limited



VF Corporation



Delsey



Бриггс и Райли



Rimowa



Travelpro



Томми Хилфигер



Victorinox



Олимпия



Фокс багажа



эстакада



Выбор путешественника



ACE



Дипломат



EMINENT

Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для

• Северная Америка

• Европа

• Китай

• Азиатско-Тихоокеанский регион

• Другие

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