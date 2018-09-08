Мягкая сила слабого пола

19-21 сентября в Санкт-Петербурге продет Евразийский женский форум, который называют крупнейшей международной площадкой для обсуждения роли женщин в современном мире. Как заявила член комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова, форум, инициатором которого выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, будет проводиться раз в три года.

«На первый форум 2015 года, проходивший в непростой для России международной обстановке, приехали представители 80 стран… Этот форум называется ”Женщины за глобальную безопасности и устойчивое развитие”. Много новых направлений форума увязано с национальной стратегией в интересах женщины — экономическое благополучие женщин, вопросы занятости женщин, развитие женского предпринимательства, как организовать бизнес женщинам, какие сложности, социальное предпринимательство, электронная коммерция, помогающая продвигать свои товары. Пройдет много открытых дискуссий, которые будут касаться экологии, и гуманитарных проектов, экономических проектов. Приедут губернаторы, мэры городов из разных государств. Союз женщин России проведет площадку ”Сохраним здоровье женщин всех возрастов, 50+”. Эта тема, которая поднимается во всем мире, в Европе, и мы ее назвали ”Золотой век серебряного возраста”», — сказала Екатерина Лахова.

Зампред комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт заявила «Вестнику Кавказа», что важно говорить о глобальной безопасности и роли женщин в ее обеспечении. «Это как раз вопрос той мягкой силы, черед которой пришел именно в вопросах диалога, сотрудничества парламентариев, глав государств и представителей гражданского общества. Была принципиальная задача, собрать элиту женского представительства, и парламентского, и гражданского, и международных организаций. Форум берет на себя миссию международной площадки, где достигаются конструктивные решения, обсуждаются глобальные вопросы для того, чтобы транслировать их на уровень 116-120 государств-участниц. Думаю, форум станет площадкой, которая будет вырабатывать международные документы и вносить коррективы в уже существующие, в частности по линии ООН, ВОЗ. В частности, этой касается традиционных семейных ценностей, о которых мы сегодня много говорим. Это та повестка, которую на международном уровне транслирует пока только Россия», — полагает Ирина Гехт.

Первый зампред комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила «Вестнику Кавказа», что второй форум будет отличаться от первого своим более глобальным подходом. «Будет представлено порядка 20 международных организаций, а это значит, состоятся встречи, контакты, подписание соглашений и по направлению науки, по направлению гуманитарного сотрудничества, в области экономики. Речь пойдет также о продвижении подходов России, которые несколько отличаются от подходов некоторых стран, в том числе и по решению проблем, связанных с гендерным равенством. Это уникальная возможность пригласить наших коллег увидеть Россию воочию, познакомиться с нашими подходами и консолидировать наши усилия. Самая глобальная задача, которая близка и понятна любой женщине в любой стране мира — сохранение мира, сохранение семьи, создание возможностей для образования и воспитания детей. Эти вопросы понятны всем. Для этого нужен мир на планете, нужно уметь договариваться. В условиях, когда мир находится в очень сложной ситуации, когда он очень хрупок, мы все чувствуем интуитивно, что нужна мягкая сила», — утверждает Лилия Гумерова .

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