Мы жестко спросим за все убытки от военного положения — Новинский — УНИАН

Вадим Новинский также отметил, что военное положение не может не сказаться на кредитном рейтинге Украины.

Новинский также обратился к спикеру незамедлительно рассмотреть новый Избирательный кодекс / фото УНИАН

Фракция «Оппозиционного блока» призывает парламент сосредоточиться на вопросах защиты конституционных прав и свобод граждан.

Об этом заявил председатель фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский во время согласительного совета в понедельник, 3 декабря.

«Фракция «Оппоблока» призывает парламент сосредоточиться на вопросах защиты конституционных прав и свобод граждан, которые в последнее время, к сожалению, все чаще нарушает власть. Прежде всего, нужно выяснить, какую цену заплатит народ и экономика Украины за военное положение. Власть традиционно не просчитала последствия своих действий и не сделала ничего, чтобы защитить граждан от возможного углубления экономического кризиса и невыполнения социальных обязательств, в частности, из-за невыполнения бюджета, возможного дефолта или девальвации гривни. Хочу спросить президента, СНБО, и тех, кто голосовал за это позорное решение в зале Верховной Рады, они посчитали убытки, которые понесет Государственный бюджет вследствие введения военного положения, сколько доходов недополучит государство? Уверен, что военное положение скажется на каждой украинской семье, особенно на жителях тех территориях, где он был введен», — сказал народный депутат.

Он также отметил, что военное положение не может не сказаться на кредитном рейтинге Украины. «Военное положение — это возможное снижение кредитного рейтинга Украины и, чтобы нам не говорила власть, не исключено прекращение кредитования нашей страны международными учреждениями. Это приведет к срыву контрактов на предприятиях, расположенных в регионах, где введено военное положение, как следствие — это снижение объемов производства и сокращение рабочих мест. Недополучение доходов предприятиями и уменьшение поступления налогов в бюджет. Всё это вместе продолжит падение экономики и приведёт к еще большему обнищанию украинцев», — считает Вадим Новинский.

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По словам председателя фракции «оппоблоковцев», очевидным является тот факт, что никто ничего не просчитывал, потому что думали только об отмене или переносе выборов президента. «Для партии и для меня лично очевидно то, что ничего не просчитали, потому что думали только об отмене или переносе выборов президента и ограничения возможностей конкурентов. Хочу заметить, месяц, на который введено военное положение, пройдет быстро, и все убытки и экономические последствия этого бессмысленного решения будут просчитаны. Так же, как будет сделан аудит того, что успел или не успел сделать президент для укрепления обороноспособности Украины за это время. В течение этих 30 суток мы будем контролировать, как власть выполняет свои обещания не ограничивать гражданские права и свободы», — подчеркнул Вадим Новинский.

Также председатель фракции «Оппоблока» обратился к спикеру незамедлительно рассмотреть новый Избирательный кодекс.

«Несмотря на то, что еще 4 года назад нынешняя провластная коалиция и спикер Парубий лично не раз говорили о том, что одним из приоритетов этого созыва парламента является принятие нового Избирательного кодекса, этот процесс по-сути так и не сдвинулся с мертвой точки. Власть очень быстро забыла о своих предвыборных обещаниях. Единственной фракцией, которая регулярно выступает за то, чтобы новый Избирательный кодекс был наконец внесен в зал и проголосован во втором чтении, является «Оппоблок», — заявил Вадим Новинский.

Он отметил, что старое избирательное законодательство является основой для политической коррупции. «Смешанная избирательная система – это безграничные возможности для скупки голосов, поэтому она должна быть заменена на новую, более совершенную. Устранить эту проблему необходимо до грядущих выборов. И даже если в проекте нового Избирательного кодекса есть несколько тысяч правок – их все равно нужно выносить в зал и голосовать как можно скорее. Мы будем продолжать на этом настаивать», — резюмировал председатель фракции «Оппозиционного блока».

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