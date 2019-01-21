«Мы увидим возврат блокчейна». Инвесторы — как и во что вкладывать в 2019 году — rb.ru

Робототехника, финтех и IoT

Герман Каплун, основатель компании TMT Investments

В 2019 году смотреть нужно на те же самые отрасли, что и в 2018.

робототехника,

образование,

SaaS,

финтех,

блокчейн,

AI,

маркетплейс,

биотех,

инновации в e-commerce,

кибербезопасность,

интернет вещей.

В принципе, инвестировать можно во все проекты, где продукт и команда способны глобально поднять эффективность.

Стартапы – это в первую очередь про новые рынки и скорость роста. Технологии – всего лишь средство достижения.

Однако в любые сферы можно инвестировать, только если вы разбираетесь в них, понимаете текущие тренды и способны оценить перспективы конкретного проекта. Альтернатива экспертизе – инвестировать в большое число проектов, надеясь, что что-то из этого выстрелит.

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Большое – это 100+ проектов. Эффективность тут зависит от стадии и от того, инвестируете ли вы в одиночку или кто-то еще разделяет вашу веру в проект.

Тем не менее на ранних стадиях такой подход редко бывает успешным. Еще одна альтернатива – вкладываться через венчурный фонд, используя его экспертизу. Тут нужно меньше денег для диверсификации, так как фонд делает это сам. Но надо понимать, что инвестиции в венчур – это не депозит и не публичные акции. Горизонт инвестирования составляет минимум пять лет. По-другому не получится.

Эти технологии неизменны уже пять лет

Андрей Романенко, сооснователь QIWI и Run Capital

Как ни странно, список отраслей/технологий, в которые активнее всего инвестируют в рамках стартапов, неизменен последние лет пять. Это:

AI/ML,

Fintech,

Foodtech,

Marketplaces,

On-demand.

Если говорить о классическом венчуре, то мы в первую очередь смотрим не на технологии, а на качество проектов и команду, есть ли у нее потенциал и экспертиза.

Любая, даже самая передовая технология, может быть использована в проекте, имеющем небольшой рынок сбыта или оказывающем сервис, который просто не нужен сегодня потребителю.

Например, blockchain. В силу технологии верят многие, но сколько мы можем назвать успешных проектов, построенных на ней?!

Или дополненная реальность. В то, что эта технология даст возможность сделать огромный прорыв, как минимум в медицине, уверены все. Но вопрос: когда и кто? И может ли классический венчурный фонд позволить себе настолько долгосрочные вложения?

Я внимательно слежу и готов инвестировать в проекты, связанные с ритейлом как в B2C, так и B2B, онлайн и офлайн, а также с новыми форматами общения с клиентами и с повышением эффективности продаж.

Мне очень интересна тема foodtech, так как сейчас меняется культура потребления данных услуг: домашнего и офисного питания, посещения ресторанов, покупки продуктов.

Я не готов давать рекомендации, в какую отрасль инвестировать, а в какую – не стоит. Так как успех проекта зависит от многих факторов.

Нет инвестора, у которого на 100% ожидания совпадают с результатом. Два абсолютно аналогичных проекта могут демонстрировать диаметрально разные показатели.

Но есть несколько классических (для меня) правил:

не инвестировать в темы, которые не понимаешь. Если очень хочется, то сначала необходимо изучить рынок и технологии;

не инвестировать заемные средства;

не инвестировать последние средства.

Инвестиции – это только возможность, собственная чуйка. Но 100% уверенности нет никогда.

Собирайте портфель минимум из 10 компаний

Александр Чачава, управляющий партнер LETA Capital

В 2019 году перспективными технологиями будут все те, которые повышают эффективность классических бизнесов с помощью новых подходов и технологий, а именно VR/AR, AI, Big Data, machine learning и другой tech. Это фокус нашего фонда.

Особенно перспективными будут стартапы, которые изначально развивают бизнес на нескольких международных рынках, поскольку только такая стратегия дает значительный прирост капитализации и хороший потенциал выхода.

Еще нужно помнить, что инвестиции в венчурную индустрию относятся к категории высокорисковых, стоит инвестировать не более 10% активов. Я рекомендую инвестировать в те бизнесы, которые ты хорошо понимаешь. Причем имеет смысл собирать портфель минимум из 10 компаний, придерживаться разумной финансовой стратегии, а не импульсивно выписывать чеки на сверхранних стадиях.

Как альтернативу стоит рассмотреть возможность размещения средств у профессионального участника рынка венчурного фонда с понятной стратегией, менеджментом и структурой.

Игры и киберспорт

Денис Ефремов, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital

Я бы выделил несколько групп, на которых считаю разумным сфокусировать инвестиционный фокус.

Первая группа – это проверенные темы вроде B2B- и SaaS-сервисов, IT-аутсорсинга. Потоковый бизнес, который может монетизировать клиентскую базу. Такие секторы никогда не выйдут из моды, хотя и не считаются сейчас хайповыми.

Вторая группа – уже популярные сегменты вроде искусственного интеллекта, финтеха, маркетплейсов и решений в области доставки и логистики. Тут важны ниши, которые справедливо оценены. Например, в рамках финтеха можно обратить внимание на решения в области оптимизации бэк-офиса для финансовых организаций. В финтехе стоит обратить внимание на сервисы, которые работают с банками, а не конкурируют. А совместная инфраструктура также является нестареющей классикой.

Третья группа – те секторы, которые были популярны чуть ранее – среди них AR/VR и блокчейн. Оба сегмента очень интересные, при этом оценки компаний уже не выглядят дутыми. Блокчейн может быть интересен в области развития сервисов для оптимизации цепочек поставок или в играх, а AR/VR просто требуется немного больше времени, чтобы обрасти экосистемой в виде сопутствующих сервисов и контента. Уверен, что в этом году они шагнут вперед.

Четвертая группа – игры. Игровые технологии, киберспорт. Смотреть нужно аккуратно, но пристально.

В венчурном мире 2019 год, возможно, станет развилкой на следующие три-пять лет. Прошлый год нам запомнился как год мегараундов инвестиций, а 2019 обещает реализацию этого тренда – несколько мега-IPO.

Если ключевые из них пройдут успешно, то тогда тренд на рост капитализации венчурных проектов, скорее всего, продолжится. Поэтому в следующие три-пять лет текущая венчурная модель оценки компаний по клиентам, обороту или выручке без учета прибыльности продолжится.

Но если крупных IPO не будет, то тогда эта концепция окажется под угрозой.

Нужно более консервативно смотреть на комбинацию интересных технологий и денежного потока, если не текущего, то ближайшего и очевидного.

Когда у компании с ростом клиентов снижается стоимость их привлечения – это явный признак, что, даже если венчурный пузырь будет сдуваться, с equity-историей все будет хорошо.

Однако если вы – частный инвестор, то я бы рекомендовал выстраивать портфель из различных инвестиций, где одну часть держать на фондовом рынке, например, в ETF-фондах (такие есть, например, у ITI Funds или у FinEx), а альтернативные инвестиции делать в максимально понятных вам отраслях и участвовать в синдикатах, чтобы диверсифицировать экспертизу.

Технология – это почти ничто

Игорь Шойфот, партнер-основатель в TMT Blockchain Fund

Я считаю перспективными те технологии, которые строят команды, умеющие их продавать (то есть любые). Технологии сами по себе редко бывают залогом успеха и даже так называемая «несвоевременность» технологий – иногда лишь оправдание неспособности команды построить успешный бизнес. Но, конечно, есть времена и обстоятельства, дающие уникальные возможности определенным технологиям, которых не было раньше.

Из моих личных «любимчиков», на которые мои коллеги и я, наверное, смотрим чуть-чуть пристальнее:

интерактивность человека с AI/AR/VR,

автоматизация (всего и вся – и повсюду),

организация медицины с использованием новых технологий,

технологическая конвергенция (deep learning/e-commerce/connected devices и так далее),

блокчейн (о, да, все еще только начинается – первый бум прошел – дальше будет нечто более реальное).

Что касается перспективных отраслей, то это определенно электронная коммерция, SaaS/облачные решения, новые подходы к образованию, ну и вообще все, что способно решать насущные, а не выдуманные проблемы, все, что вирусно растет, и все, что быстро масштабируется.

У инвестирования есть Три Золотых Правила, но никто пока эти правила не открыл. Даже самые опытные монстры венчурного рока совершают колоссальные ошибки, потому что инвестор, как и предприниматель, действует в условиях почти сплошных неизвестных.

Соответственно, любые советы по инвестированию – это попытки не просто притянуть теорию к реальности за пресловутые уши мертвого осла, а еще и попытка сделать вид, что уравнение с вереницей неизвестных имеет какое-то однозначное решение.

Думаю, что единственные достойные внимания рекомендации по инвестированию подобны советам Чжуан-цзы: будь храбр и осторожен, умей долго ждать и никогда не жди, научись разглядывать черное в белом и пренебрегай белым в черном.

Несколько менее метафоричными словами: думай, не принимай ничего за чистую монету, осознавай глубину своего незнания темы и помни, что хотя все преходяще, но бизнес – это почти все, и будет он всегда, а технология – это почти ничто, и ее временность ускоряется по мере прогресса.

Особенно перспективной кажется медицина

Виталий Полехин, президент в Национальной ассоциации бизнес-ангелов

Искусственный интеллект и блокчейн по-прежнему являются наиболее перспективными технологиями для инвестирования во всем мире. Но если с блокчейном в том или ином виде столкнулась каждая бабушка, покупающая биткоины у цыган возле метро, то искусственный интеллект как был, так и остается уделом профессионалов.

Здесь, как и в блокчейне, много стартапов, «притягивающих технологию за уши» – каждый хочет быть в тренде. Много стартапов, которые называют себя AI, хотя таковыми не являются. Или которые пытаются внедрить искусственный интеллект там, где он пока не нужен.

Непрофессиональным инвесторам вообще легко вложить деньги «не туда».

Так, некоторые вместо инвестиций в технологию блокчейн, покупали биткоины. Теперь они находятся в глубоком разочаровании. В то же время профессиональные инвесторы продолжают активно вкладывать в блокчейн-проекты, меняющие индустрии, которые оставались неизменными веками.

Сейчас во многих странах мира самые яркие, успешные и реальные примеры внедрения таких проектов можно наблюдать в логистике, недвижимости, страховании, медицине и индустрии развлечений.

Искусственный интеллект как технология тоже изменит большинство индустрий, особенно перспективной кажется медицина, где уже сейчас диагностика перешла на новый уровень за счет работы проектов с большими данными.

На российском рынке будут хорошо развиваться и, скорее всего, покупаться компании, занимающиеся:

сервисами, связанными с экономикой по запросу (уберизация привычных для нас сервисов и моделей потребления),

онлайн-образованием,

фудтехом.

То есть, все то, во что инвестировать нужно было вчера, чтобы сегодня получить высокую доходность.

В современном мире нельзя инвестировать в «просто хороший или интересный» проект. И развиваться только на свои деньги всегда долго. Поэтому деньги придется привлекать, так как это топливо для роста. Все инвесторы следующих раундов, а также будущие стратеги-покупатели ориентируются на тренды.

Поэтому «просто хороший и интересный» проект рискует остаться без дальнейшего финансирования, даже если достигнет нужных результатов с помощью первых инвестиций. Продумывая всю цепочку финансирования заранее, первый инвестор снимает с себя еще один риск, которых у проектов на рынке инвестиций ранних стадий и так очень много.

Сервисы персонализации контента

Богдан Яровой, партнер в SmartHub

Коротко скажу о симпатичных мне отраслях:

digital health и связанные с ним wearables,

сервисы персонализации контента,

диджитализация физических активов на базе блокчейн-технологий,

технологии перевода коммуникаций с гаджетами в голосовой режим,

edtech-сервисы в нише soft skills.

И снова блокчейн

Екатерина Дорожкина, управляющий партнер в Starta Ventures

Я думаю, мы увидим возврат блокчейна, и он уже не будет подаваться под соусом криптовалют, а будет восприниматься большинством так, как и должен был изначально, — как технология, которая может значительно улучшить и упростить архитектуру многих сервисов из самых разных индустрий.

Также стоит отметить connection devices и IoT.

Кофеварка, которая варит вам кофе в офисе по вашему запросу через Google Assistant или Alexa, — уже реальность.

В целом взаимопонимание и эффективность общения человека и AI будет только расти, и уже через пару лет все это будет восприниматься как должное.

Ну и, конечно, deep learning, софтвер, который пишет и улучшает себя сам, позволяет значительно сократить человекочасы девелоперов и программистов — одного из самых дорогих ресурсов современного технологического бизнеса. А значит, спрос на deep learning tech будет только увеличиваться.

Сейчас все уходит в автоматизацию и роботизацию.

Традиционные бизнесы все больше и больше стараются внести какой-то инновационный техкомпонент. Это дает хорошие результаты и возвраты, схожие с тем, что до недавнего времени приносили софт-проекты.

Одним из примеров может послужить развитие фуд-индустрии. Казалось бы, что может быть более традиционным, чем еда, но мы видим все больше продуктов, основанных на инновационных технологиях и опирающихся на последние достижения науки.

Мясо, выращенное в лаборатории из клеток; продукты с протеиновой основой из грибов, насекомых и растений;

рестораны с no-kill supply policies;

полностью роботизированные заведения;

supply chain-технологии (farm to table), ориентированные на повышение производственной эффективности и минимизацию пищевых отходов и overproduction.

Старта в этом году запустила наш собственный фудтрак, так как мы думаем, что этот тренд будет активно развиваться.

Как пример внедрения техкомпонентов в традиционные бизнесы, можно отметить все большую интеграцию таких технологий, как AI и VR в офлайн-магазины и торговые центры. Начиная с растущей сети AmazonGo и заканчивая установкой всевозможных трекеров, точек взаимодействия со смартфоном и AI-консультантов. Например, у нас в портфолио есть команда, производящая умные зеркала для примерочных.

Несмотря на все ускоряющееся развитие технологий и смену трендов одним за другим, советы при инвестировании остаются такими же — смотрите в первую очередь на команду. У проекта даже с самой инновационной идеей, мало шансов выжить, если за ним не стоит committed and levelheaded-команда, которая готова слушать и развиваться.

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