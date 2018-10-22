Мы стоим перед угрозой популизма, — Гройсман

Накопленный за время противостояния российской агрессии опыт позволяет профессионально реализовывать реформы в Украине, но не все чиновники это понимают

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума «София Киевская», передает «ДС».

«Мы столкнулись с беспрецедентными вызовами: российская агрессия, внутренняя нестабильность, слабая экономика, коррупция. Все нужно перестраивать… То, что сейчас происходит, это не секторальные реформы, это создание нового государства. Прочного, экономически развитого, сильного игрока на международной арене», — цитирует Гройсмана Правительственный портал.

В то же время он отметил, что накопленный опыт позволяет профессионально реализовывать реформы, однако «не все чиновники готовы к этому, с ними приходится бороться».

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«Такая борьба отнимает время и много сил. А время имеет ключевое значение для Украины. Мы сейчас стоим перед угрозой популизма. Всем обещают все, а после выборов получается, что никому и ничего. Я опираюсь на ответственную политику», — подчеркнул глава правительства.

В качестве успешной Гройсман привел пример реформы в системе охраны здоровья. «Там происходят фундаментальные трансформации, по некоторым направлениям не все идет гладко. Но 20 миллионов украинцев уже заключили договоры с врачами, поэтому получают новое качество услуг, а более 20 тысяч врачей уже получают зарплаты в 2-3 раза больше, чем были до реформы», — заявил премьер-министр.

Напомним, согласно решению Кабмина, с 1 ноября цены на газ повысятся на 23,5%. Таким образом Кабмин установил цену на газ для населения — 8 тыс. 550 гривен за тысячу кубических метров с ноября.

Ранее Владимир Гройсмана заявил, что МВФ настаивал на повышении цены на газ для населения в Украине на 60%.

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