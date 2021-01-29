«Мы переживаем самый тяжелый кризис в мировом здравоохранении и экономике за последние 90 лет» — Общество, безопасность

чиновник… foto; diapazon.kz

Новый доклад экономистов ООН указывает на разрушительное социально-экономическое воздействие пандемии COVID-19 в ближайшие годы. Восстановление мировой экономики, по мнению экспертов, возможно лишь в том случае, если будут обеспечены соответствующие нынешнему сложному положению инвестиции в экономическую, социальную и климатическую устойчивость на планете.

Сообщается, что в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3 процента, т.е. более чем в два с половиной раза по сравнению с периодом глобального финансового кризиса 2009 года. Прогнозируемое в 2021 году умеренное восстановление в размере 4,7 процента едва ли компенсирует убытки прошлого года, говорится в обнародованном 25 января Всемирном экономическом отчете Организации.

Устойчивое восстановление после пандемии находится в зависимости не только от масштаба стимулирующих пакетов и быстрого развертывания программы вакцинации, но также от качества и эффективности этих мер, подчеркивается в докладе.

По словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, сказанным в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «мы переживаем самый тяжелый кризис в области мирового здравоохранения и экономики за последние 90 лет. <…> Сейчас нам как никогда необходимы инвестиции в здоровое и устойчивое будущее, где человек будет поставлен в самый центр всей социально-экономической парадигмы современного мира». (В этом году форум проходит в онлайн-формате.)

В 2020 году экономики развитых стран, в которых в текущем году прогнозируется рост производства приблизительно на 4%, ощутимо пострадали во время пандемии: их экономики сократились в среднем на 5,6%. Связано это в основном с вынужденными остановками на производстве и в сфере услуг, повлияли и введенные меры жесткой экономии.

Примечательно, что в развивающихся странах, по оценкам, представленным во Всемирном экономическом отчете ООН, наблюдалось менее серьезное сокращение темпов экономического развития – 2,5%. Ожидаемое восстановление в 2021 году – 5,7%.

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН уведомляет, что в прошлом году за чертой бедности в мире оказались дополнительно 131 миллион человек. Многие из них имеют ограниченный доступ к социальной защите или вообще не имеют.

12,7 триллиона долларов, потраченных на экстренные меры по стимулированию мировой экономики, по мнению экспертов ООН, смогли предотвратить новую Великую депрессию. Однако резкое несоответствие в размерах пакетов экономической помощи, реализуемых в развитых и развивающихся странах, поставит их на разные траектории восстановления, отмечается в отчете.

Госрасходы, направленные на стимулирование экономики, на душу населения в развитых странах в прошлом году были почти в 580 раз выше, чем в наименее развитых странах.

Финансирование госпрограмм стимулирования экономики повлекло за собой самые крупные заимствования в мирное время, увеличив государственный долг во всем мире на 15 процентов. Столь массовый рост долга ляжет тяжелым бременем на плечи будущих поколений, говорится в отчете.

«Мы наблюдаем острую необходимость солидарности и финансовой поддержки со стороны всех заинтересованных сторон, включая частных кредиторов. Основная цель такой консолидации – облегчение долгового бремени для уязвимых стран, чтобы им не приходилось выбирать между предоставлением жизненно необходимых услуг населению и обслуживанием своих долгов», – подчеркнул в своем выступлении Генеральный секретарь ООН.

Беспрецедентный кризис, унесший жизни более двух миллионов человек, обрекший огромное число семей на нищету, усугубивший неравенство доходов, нарушивший международную торговлю и парализовавший мировую экономику, требует немедленного принятия чрезвычайных мер, указывают авторы документа.

Вопрос, насколько эффективно человечество будет реагировать на такой грандиозный вызов нашего времени. Именно от этого зависят перспективы построения жизнеспособного мира.

Автор:подготовила Дина Бургская

grani.lv

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