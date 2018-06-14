МВФ заявил об угрозе мировой экономике из-за действий США

22:01 14 Июня 2018

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Вашингтон, 14 июня. Международный валютный фонд (МВФ) распространил доклад, в котором указано, что текущая американская политика препятствует созданию открытой торговой системы в мире, а также несет угрозу для мировой экономики.

Согласно приведенной информации, американская сторона «ввела или предложила ввести новые пошлины либо другим способом «ограничивает импорт в США».

Как говорится в сообщении, вероятно, соответствующие меры вызовут неблагоприятные последствия как для торговых партнеров США, так и для самой страны, поскольку они приведут к отдалению мира от справедливой, открытой и основанной на правилах торговой системы, передает RT.

Напомним, ранее министр финансов США Стивен Мнучин назвал среднесрочный прогноз Международного валютного фонда в отношении американской экономики «слишком пессимистичным».

Автор:

Тимур Румянцев

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