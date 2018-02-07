МВФ: За время независимости почти половина экономики Украины была теневой

Киев, 7 февраля — АиФ-Украина.

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года).

Теневая экономика составляет более 30% от мирового ВВП. Лидеры антирейтинга – Боливия 62,3% ВВП которой – это теневая экономика. На втором месте Зимбабве – 60,6%. На последнем месте показатели теневой экономики в Австрии 8,9% и Швейцарии 7,2%.

Теневая экономика Украины составила 44,8% от ВВП по данным МВФ. Пик роста «серой» экономики припал на 1998 год – 57%,а 2008 уменьшился до минимального показателя 36,6%.

В МВФ теневую экономику рассматривают, как скрытые экономические операции. К ним причисляется неуплата налогов и взносов на социальное страхование, уклонение от государственной бюрократии и правовой базы, коррупция, неэффективность политических учреждений и слабое верховенство права.

В укладе учитывается только «легальная экономическая и производительная деятельность», которая могла бы принести пользу для страны и роста ВВП. В документе отсутсвуют данные о преступной или нелегальной деятельности, а также самозанятости.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ посоветовали Украине увеличить свои резервы, чтоб сдержать инфляцию.

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