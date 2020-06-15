МВФ в кармане. Курс гривни может вырасти до отметки 21

15 июня, 14:00

НВ Премиум

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Почему на самом деле не важен размер кредита от МВФ и как он поможет гривне в этом году

Наконец многострадальный вопрос по МВФ разрешен. Фонд утвердил программу помощи Украине сроком на 18 месяцев, на 3,6 млрд. SDR, что примерно равно $5 млрд. Далее с условной галочкой от МВФ, страна может рассчитывать и на деньги от других финансовых институтов мира, а также иностранных инвесторов.

Курс гривни благодаря этому к концу года вырастет до отметки 23−24 гривни за доллар. А в оптимистическом сценарии, курс может достигнуть значения 21 гривен за доллар. Попробую поделиться своими идеями о том, почему так случится.

МВФ это вообще не вопрос об объеме выданных денег. В этом году страна получит около $3,5 млрд, но это не важно. Даже если сумма была бы равна всего $1 млрд или $10 млрд, это было бы равносильно. А все потому, что к МВФ нужно относиться как к международному аудитору.

Вот представьте, что есть некий «капиталист» во Франции, и он хочет купить украинские ОВГЗ. Он не посвящен в тонкости украинской политики, в состояние дел в стране, но у него есть $10 млн и он хочет разместить их под 5−10% годовых где-нибудь, а не покупать французские или немецкие облигации с доходностью 0,5% годовых. Как ему оценить риск своих вложений? Он не может нанять армию экспертов для аудита Украины, ему это и не нужно. Он ориентируется на тот же МВФ и на оценки рейтинговых агентств мира, таких как Fitch, Standard & Poor’s и Moody’s. И если страна сотрудничает с МВФ, то это плюс к «карме» страны, это повышает доверие к вложениям в Украину со стороны этого французского инвестора. А если еще и все три рейтинговых агентства дают этой стране рейтинг «B», то это совсем хорошо, и в глазах инвестора риски вложений в Украину снижаются. Он идет и покупает украинские ОВГЗ с высокой для него доходностью.

В мире, который нас окружает, очень много денег — сотни триллионов долларов. И все эти деньги хотят получить высокую доходность, так же как и вы хотите получить процент по депозиту побольше. Но все деньги мира считают риски. И в инвестициях работает простая формула — риск/доходность. Чем больше риск, тем больше инвестору нужна доходность, чтобы оправдать этот риск. А риск во многом зависит от доверия.

Украина, получив галочку от МВФ, получила гораздо больше, чем просто деньги. Страна за счет этого повысила свой условный индекс доверия, за счет чего «капиталисты» со всего мира будут более охотно вкладывать свои деньги в Украину.

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