МВФ в 2 раза сократил финпомощь для Украины

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Москва, 9 апреля — «Вести.Экономика». Украина получит в этом году в 2,3 раза меньше денег от МВФ, чем было обещано, – всего $1,5 млрд, а не $3,5 млрд, сообщило Министерство экономического развития Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Но Международный валютный фонд (МВФ) пока хранит молчание и не дает каких-либо обещаний по кредиту: фонд требует повысить цены на газ для населения сразу на 35%, а украинские власти не хотят этого делать, боясь акций протеста.

По данным министерства, финансирование Украины сокращено и на следующие годы.

В 2019 г. Украина получит от МВФ $2 млрд вместо $3,4 млрд, в 2020 г. — $1,5 млрд вместо $3,3 млрд.

МВФ требует от Украины повысить внутренние цены на природный газ на 35%, заявил в начале апреля 2018 г. министр внутренних дел страны Арсен Аваков в интервью украинским СМИ.

«Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%», — сообщил министр.

Транши МВФ Украине

Он считает, что не надо идти на поводу МВФ: если цены будут повышены, то украинский народ сразу поднимется и сметет власть, после чего проголосует за популистов, которые вернут цены на газ на прежний уровень.

30 марта 2018 г. Международный валютный фонд в очередной раз призвал Украину пересмотреть цены на газ для украинцев и прекратить их субсидирование, сообщал ранее портал «Вести.Экономика».

«Мы считаем, что это важно – позволить, чтобы цены на газ определялись рынком, с учетом тех реформ, которые были проведены в 2016 году», — заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Украина не может прожить без внешней финансовой поддержки, поскольку страна вынуждена отдавать многомиллиардные внешние долги, заявил в феврале 2018 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

График выплат Украины по кредитам

«Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», — отметил Гройсман на заседании правительства Украины.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине кредитов на $17,5 млрд. В марте 2015 г. перечислен первый транш в размере $5 млрд, в августе 2015 г. — второй транш в размере $1,7 млрд. В 2016-2017 гг. Украина получила по одному траншу в размере $1 млрд каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 г., однако деньги до сих пор не выделены. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в первом полугодии.





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