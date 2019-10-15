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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Украины, новости сегодня

Экономика Украины 15 Окт 2019
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Украины, новости сегодня
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Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook, сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он привел цифры из старого и нового прогнозов:

2018 (предварительный расчет) — 124,603

2019 (прогноз) – 134,887

2020 (прогноз) – 147,17

2021 (прогноз) – 160,587

2022 (прогноз) – 174,93

2023 (прогноз) – 190,331

2024 (прогноз) – 206,733.

2018 (факт) – 130,857

2019 (прогноз) – 150,401

2020 (прогноз) – 161,872

2021 (прогноз) – 172,226

2022 (прогноз) – 182,522

2023 (прогноз) – 193,315

2024 (прогноз) – 204,485.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

  • Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

  • По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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