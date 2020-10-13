МВФ улучшил ожидания по экономике Украины

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Падение ВВП Украины окажется меньшим, чем ожидалось, говорят в МВФ

В этом году украинская экономика упадет на 7,2%, а в следующем вырастет на 3%, ожидают в фонде.

МВФ на процент улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году с 8,2% до 7,2%. Об этом говорится в обнородованном во вторник, 13 октября, экономическом прогнозе фонда.

Повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.

Кроме того, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году понижена с 4,5% до 3,2%, в следующем – с 7,2% до 5%. Инфляция на конец периода, согласно документу, в этом году составит 5,2%, в следующем возрастет до 5,8%.

Также ожидается, что дефицит текущего счета в 2,7% ВВП в этом году может смениться профицитом в 4,3% ВВП с возвращением к дефициту 3,4% ВВП в следующем году, тогда как в июне МВФ ожидал дефицит в этом году 1,7% ВВП, в следующем – 2% ВВП.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины: с 8,5% до 11% в этом году и 9,6% в следующем.

При этом восстановление мировой экономики в 2021 году, по мнению МВФ, будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидалось в июне — 5,2% вместо 5,4%.

Отметим, по данным Минэкономики, в Украине падение ВВП с января по август 2020 года замедлилось до 5,8%.

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