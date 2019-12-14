МВФ Украина: когда выделят транш

Между Украиной и МВФ продолжаются переговоры по заключению новой программы сотрудничества. От их результата зависит выделение Фондом очередного миллиардного транша, который усилит украинскую экономику, и, как следствие, благосостояние каждого украинца.

Экономические эксперты в целом дают оптимистические прогнозы, да и в самом МВФ говорят, что предварительные договоренности уже есть. Но украинским властям еще стоит выполнить определенные условия.

На какую сумму кредита рассчитывает Украина, и когда мы его сможем получить – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

Для получения нового транша от МВФ Украине необходимо принять закон, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок, а также закон о рынке земли.

Также ожидается создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы и урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы.

Вероятно, что утверждение программы МВФ для Украины произойдет не ранее февраля 2020, когда соберется совет директоров Фонда.

Украина рассчитывает получить $5,5 млрд сроком на 3 года.

Решение не принято

За несколько дней до встречи «нормандской четверки», 7 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренности по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. По крайней мере, так информацию подали в пресс-службе Офиса президента.

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский

В телефонном разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом.

«Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца», – отметил Зеленский.

Кристалина Георгиева со своей стороны заявила, что заверила украинского президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики.

«Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ», – подчеркнула она.

Такая новость, тем более в преддверье саммита в «нормандском формате», когда в сложных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, решение МВФ предоставить Украине очередной транш, оценивался как сигнал поддержки Украины перед Россией.

Но, спустя пять дней, 12 декабря, в МВФ уточнили, что сейчас договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной, а окончательное утверждение программы Фондом для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.

«Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение Правления МВФ. Когда оно будет внесено зависит от того, выполнит ли Украина предварительные условия», – заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

сома: договоренность по программе МВФ для Украины является предварительным. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение Правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, или Украина выполнит предварительные условия, — представитель МВФ Джерри Райс pic.twitter.com/6A5CS8AHMT

— Голоc Амepики (@chastime) 12 декабря 2019 г.

Чего хочет МВФ

На последнем брифинге, 12 декабря, глава председатель правления Нацбанка Яков Смолий сообщил, что МВФ даст Украине новый кредит при условии, что будет принят закон, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок, а также закон о рынке земли. Еще ожидается создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы.

Что касается необходимости принятия закона о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов, в первую очередь это связано с проблемам вокруг ПриватБанка. Бывшие владельцы через суды пытаются вернуть в свою собственность национализированное финучреждение, против чего категорически выступают в МВФ. В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка.

МВФ также настаивает на создании независимых наблюдательных советов в государственных банках. Реформа корпоративного управления в госбанках остановилась из-за конфликта Нацбанка с «Ощадбанком». Однако, по словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, конфликт исчерпан и независимые наблюдательные советы госбанков будут сформированы до конца 2019 года.

Одним из главных требований МВФ остается урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы.

Кроме этого Украина уже успешно выполнила несколько поставленных условий, это принятие бюджета на 2020 год и закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Но несмотря на это, Смолий сомневается, что совет директоров МВФ утвердит новую кредитную программу до конца 2019 года. По его словам, скорее всего это произойдет в первом квартале 2020 года. Он уточнил, что новая программа сотрудничества с МВФ будет трехлетней с размером специальных заимствований – $5,5 млрд.

Какие прогнозы

В целом экономисты положительно оценивают шансы на утверждение новой программы с МВФ. По их оценкам, предварительно в феврале-марте на собрании совета директоров Фонда вопрос Украины будет вынесен на повестку дня. До этого времени парламентарии с большой долей вероятности успеют принять необходимые законопроекты в рамках сотрудничества с Фондом.

«Украина имеет все шансы принять закон о невозвращении ликвидированных банков. По закону о рынке земли, то вряд ли его окончательно успеют принять до конца года, так как туда внесли более 4000 поправок, и для их рассмотрения потребуется еще несколько месяцев. По налоговой и таможенной службе также могут успеть принять», – сказал в комментарии OBOZREVATEL экономист Андрей Новак.

Впрочем, есть вероятность, что в ходе рассмотрения законопроектов и внесения правок, могут появится нормы, которые станут камнем преткновения для положительного решения международных кредиторов. По мнению экономических экспертов, под угрозой изменений есть два законопроекта.

«Я думаю, что это может быть вопрос рынка земли. Законом разрешается нерезидентам покупать украинскую землю, а теперь эта норма немного растворилась, и вопрос хотят ставить на референдум, чтобы снять напряжение в обществе», – говорит финансист Василий Невмержицкий.

Кроме того, есть опасения, и касательно законопроекта о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов.

«Если в закон о банках мелким шрифтом внесут положение, которое хотя бы теоретически позволит обойти этот закон, и при каких-то условиях предоставит возможность возврата ликвидированных банков, в том числе и ПриватБанка, тогда это создаст проблему», – отмечает Новак.

Отказ от сотрудничества с МВФ

Призывы с требованием прекратить брать деньги у Международного валютного фонда убеждая, что экономика Украины вполне может справится и без данных средств, периодически звучит из уст разных политиков и чиновников. Главным аргументом является то, что эти деньги все равно приходится возвращать.

Но экономисты поясняют, что в условиях кризиса, деньги МВФ являются не только самыми дешевыми, так как нам их выделяют под низкий процент – 2-3% в долларах, но и само сотрудничество становится положительным сигналом для наших партнеров.

«МВФ является индикатором для инвесторов, что касается сотрудничества с той или иной страной. Фонд является индикатором в части предоставления денег через выполнение ряда мировых норм и требований в части дефицита бюджета, легализации денег, управления финансами и так далее. Если МВФ дает деньги, инвесторы прекрасно понимают, что происходит ряд структурных изменений в части управления страной, и это положительный сигнал», – объясняет Невмержицкий.

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Пока украинская экономика не «станет на ноги», сотрудничество с Фондом необходимо, по крайне мере до того времени, пока не проведутся все необходимые реформы, которые позволят нарастить доходную часть бюджета и сократить расходную.

По словам Новака, если мы прекратим сотрудничество, мы потеряем не только деньги МВФ, но и ряда международных инвесторов.

«Важны не сами транши МВФ, а сам факт сотрудничества с Фондом, потому что на это ориентируются все остальные наши партнеры. Даже средства ЕС напрямую связаны с тем, сотрудничает ли страна с Фондом или нет. На это ориентируется, в том числе и Всемирный банк, и ЕБРР, и многие другие», – сказал экономист.

Конечно, потерянные средства мы сможем вернуть путем размещения и продажи облигаций внутреннего госдолга (ОВГЗ). Но в отличии от кредита МВФ – это дорогие деньги, которые Украина берет под 14-16%.

По состоянию на ноябрь 2019 года долги Украины перед иностранными инвесторами, купившими облигации внутреннего госзайма, достигли исторического максимума – 100,99 млрд грн. И эти деньги придется возвращать.

Поэтому экономисты утверждают, что с дешевыми кредитами МВФ пока прощаться не стоит.

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