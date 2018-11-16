МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году

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Рост ВВП Украины немного снизится, прогнозирует МВФ

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2020 году с 3,5% до 3%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины в 2020 году с 3,5% до 3% (год к году). Об этом говорится в отчете МВФ Regional Economic Outlook по экономикам европейских стран.

Отметим, что в апрельском отчете МВФ по росту мировой экономики было указано, что экономика Украины будет расти на уровне 3,5% в 2020 году, однако в аналогичном октябрьском отчете указано, что рост ВВП Украины в 2020 году будет на уровне 3%.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд может предоставить первый транш по новой кредитной программе Украине до конца года.

Также сообщалось, что в третьем квартале 2018 года рост валового внутреннего продукта Украины составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как во втором квартале он составлял 3,8%, в первом — 3,1%.

Как известно, МВФ согласился на новую программу для Украины после того, как власти подняли цены на газ на 23,5%.

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