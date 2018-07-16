МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли на фоне роста цены нефти



Международный валютный фонд (МВФ) сохранил апрельские оценки темпов роста мирового ВВП. В новом докладе аналитики обратили внимание на неравномерность подъема и усиление рисков для прогнозов на фоне торговой войны. Такая информация содержится в июльском обновлении бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook, WEO).



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Биржевая сводка



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По мнению экспертов, мировая экономика вырастет на 3,9% как в 2018 году, так и в 2019 году. Вместе с тем из-за усиления протекционистских тенденций и напряженности в торговых отношениях МВФ ухудшил прогнозы роста мировой торговли товарами и услугами на 0,3 пункта в 2018 году, до 4,8%, и на 0,2 пункта в 2019 году, до 4,5%.

«Баланс рисков еще больше сместился в сторону ухудшения прогнозов, в том числе в краткосрочной перспективе. Недавно объявленное и ожидаемое повышение пошлин в США и ответные меры их торговых партнеров усиливают вероятность эскалации и дальнейшего сохранения» торговой напряженности, указано в бюллетене МВФ.

Прогнозы по росту ВВП России были оставлены без изменений. Согласно выводам специалистов, эффект более высоких нефтяных цен будет нивелирован негативным влиянием санкций. Таким образом, фонд ожидает подъема российской экономики на 1,7% в 2018 году и на 1,5% в 2019 году.

Среди других рисков МВФ отмечает рост нефтяных цен (за исключением экспортеров нефти), повышение ставок и доходностей в США, а также рыночное давление на валюты некоторых развивающихся стран.

Прогнозы роста экономики США находятся на уровне 2,9% в нынешнем году и 2,7% в следующем. Вместе с тем МВФ ухудшил ожидания для стран еврозоны, Великобритании и Японии. Еврозона в целом, по всей видимости, покажет подъем в 2018 году на 0,2 пункта, а в 2019 году еще на 0,1.





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