МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет :: Экономика :: РБК

Экономика ,

15 окт, 18:16

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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу, мировая экономика в 2019 году вырастет на 3%, что станет минимальным показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов. ВВП России, согласно прогнозу МВФ, увеличится лишь на 1,1%

Фото: Toby Melville / Reuters

Темпы роста мировой экономики замедляются на фоне эскалации геополитической напряженности и появления новых барьеров в международной торговле, в том числе в результате противостояния между США и Китаем, отмечается в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ). Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

В отчете МВФ подчеркивается, что рост замедляется как в развитых странах, так и в странах с формирующимся рынком.

«В крупных странах с формирующимся рынком, в частности в Бразилии, Мексике, России и Саудовской Аравии, темпы роста в 2019 году, по прогнозу, составят примерно 1% или меньше, значительно ниже средних за прошлые периоды», — говорится в документе. ВВП России, согласно прогнозу МВФ, в 2019 году вырастет на 1,1%, что на 0,1 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,5 п.п. ниже апрельского.

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В целом прогноз экономического роста в 2019 году в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах снижен до 3,9% по сравнению с 4,5% в 2018-м. В странах с развитой экономикой прирост ожидается на среднем уровне 1,7% против 2,3% в 2018 году.

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