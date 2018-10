МВФ снизил прогнозы роста украинской экономики в 2019-2020

КИЕВ (Рейтер) — Международный валютный фонд прогнозирует более скромный рост украинской экономики в 2019 и 2020 годах, чем правительство Украины, говорится https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018#Statistical%20Appendix в материалах на сайте организации во вторник.

Ключевой кредитор снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7 процента с прежних 3,3 процента, а в 2020 году — до 3,4 процента с 4,0 процентов.

Кабинет министров подготовил проект госбюджета будущего года базируясь на экономическом росте в 3,0 процента и ожидает ускорения до 3,8 процента в 2020 году.

Во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины ускорился до 3,8 процента в годовом сравнении с 3,1 процента в первом, что дало властям надежду ожидать по итогам всего года более высокий результат, чем ранее планировавшиеся 3,2 процента.

МВФ также улучшил ожидания на текущий год и повысил свой прогноз до 3,5 процента с прежних 3,2 процента.

МВФ полагает, что в 2018 году Украина сможет добиться замедления инфляции до однозначного показателя — 9,0 процентов впервые с 2013 года и удержать ее на уровне 6,2 процента в следующем году.

Правительство думает, что в будущем году инфляция замедлится до 7,4 процента с 9,9 процента в этом году.

Прошлый год Украина завершила с инфляцией на уровне 13,7 процента при росте экономики на 2,5 процента.

