МВФ снизил прогноз по росту мировой экономики на 2018-2019 годы

Мировой экономический рост достиг потолка

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на октябрьский обзор МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook).

Однако, как отмечается в обзоре, «эти темпы превышают уровень любого года за период 2012‒2016 годов».

В МВФ напоминают, что в апреле динамичный подъем мировой экономики побудил прогнозировать темпы мирового роста на уровне 3,9% на этот и следующий годы. «Но с учетом произошедших с того времени изменений эта цифра выглядит чрезмерно оптимистичной: вместо того, чтобы повышаться, рост достиг потолка», — говорится в публикации.

«На горизонте появились тучи. Рост оказался менее сбалансированным, чем мы ожидали… В ряде ведущих экономик росту способствуют меры политики, которые представляются неприемлемыми в долгосрочной перспективе», — отметили МВФ.

В целом, по сравнению с оценками шесть месяцев назад, экономический рост в странах с развитой экономикой на 2018-2019 годы, по прогнозу, будет на 0,1 процентного пункта ниже, в частности, снижения касаются зоны евро, Соединенного Королевства и Кореи. Снижения прогнозов для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран более серьезные, они составляют соответственно, -0,2 и -0,4 процентного пункта для текущего и следующего годов.

Напомним о то том, что в апреле МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах до 3,9%.

Отметим, что в проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотренное рост реального ВВП на 3%, что ниже роста мировой экономики.

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