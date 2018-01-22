МВФ считает, что в 2018 году мировая экономика будет расти быстрее украинской

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2018 году на 0,2 процентных пункта (по сравнению с октябрьским прогнозом) — до 3,9%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на обновленный обзор мировой экономики (World Economic Outlook).

В 2019 году фонд ждет такого же роста мировой экономики, оценка также повышена на 0,2 п.п.

По оценкам МВФ, в 2017 году рост мирового ВВП составил 3,7%.

Прогноз МВФ по росту украинской экономики на 2018 год составляет 3%.

По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз МВФ остался прежним — 4,9% в 2018 году и 5% —в 2019-м.

Оценка роста экономики Индии не изменилась (7,4% и 7,8%). В Бразилии МВФ ожидает в 2018 году рост на 1,9%, в 2019-м — на 2,1%. Прогноз роста китайской экономики фонд вновь улучшил на 0,1 п.п. (до 6,6% и 6,4% соответственно).

В экономиках стран СНГ в 2018 году МВФ ожидает общий рост на 2,2% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019-м — на 2,1%. Без учета России, ВВП стран СНГ в 2018 году вырастет на 3,4%, в 2019-м — на 3,5%.

Оценка роста ВВП развитых стран улучшена фондом в 2018 году — на 0,3 п.п. до 2,3%, а в 2019 году — на 0,4 п.п. до 2,2%.

Прогноз роста экономики США улучшен на 0,4 п.п. — до 2,7% и на 0,6 п.п. — до 2,5%, стран еврозоны — на 0,3 п.п., до 2,2% и до 2%, Японии — на 0,5 п.п., до 1,2% в 2018 году и на 0,1 п.п. до 0,9% в 2019 году.

Прогноз роста ВВП Великобритании остался без изменений на текущий год — 1,5%, на 2019 год прогноз ухудшен на 0,1 п.п., до 1,5%.

Рост экономики России в 2018 году МВФ ожидает на уровне 1,7% (октябрьский прогноз — 1,6%), в 2019-м — на уровне 1,5%.

Госбюджет Украины на 2018 год разработан на базе прогноза роста ВВП на 3% при инфляции 9% и курсе гривни 30,1 грн/$ на конец года.

По оценкам Минэкономразвития, ВВП Украины за январь — сентябрь 2017 года вырос на 2,3% (в первом квартале 2017 года ВВП вырос на 2,5%, во втором — на 2,3%, в третьем — на 2,1%).

Данные о динамике ВВП Украины за 2017 год в целом пока не обнародованы.

По итогам 2016 года ВВП страны вырос на 2,3%.

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