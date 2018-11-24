МВФ прогнозирует новый глобальный экономический кризис: что ждет Украину

Международный валютный фонд прогнозирует новую волну глобального экономического кризиса в 2020 году, из-за чего Украина окажется в условиях сильного внешнего давления.

«Цены на нефть упадут, что для нас вроде бы и хорошо, но вместе с тем упадут цены на наш основной экспорт. А этот уголь, металлургия и аграрная продукция», — пишет в блоге OBOZREVATEL председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По его словам, экспортная выручка будет поступать в недостаточном объеме, соответственно будут падать и доходы государственного бюджета от предприятий. Это будет оказывать давление на курс гривни и вообще на сбалансированность украинского бюджета.

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«То есть в 2020 году мы неизбежно будем в условиях сильного внешнего давления. И если до этого мы еще и будем проводить популистскую политику, то получим ситуацию, которую имели в 2008-2009 годах, когда экономика обвалилась почти на 15%. Вот чем может завершиться популизм 2019 года», — резюмировал Кушнирук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября во втором чтении и в целом парламент принял государственный бюджет Украины на 2019 год. Согласно тексту документа, доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,02 трлн грн, в том числе доходы общего фонда — 928,5 млрд грн и доходы специального фонда — 97,6 млрд грн.

Расходы проекта госбюджета предусмотрены в сумме 1,11 трлн грн, в том числе расходы общего фонда — 1 трлн грн и расходы специального фонда — 106,4млрд грн.





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