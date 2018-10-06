МВФ проанализировал, как кризис 2008 года отразился на мировой экономике



В МВФ проанализировали последствия кризиса 2008 года. Фото: ua.utro.news

Международный валютный фонд рассказал о последствиях финансового кризиса 2008 года. Об этом сказано в обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики».

Подчеркивается, что во многих странах даже через десять лет после окончания кризиса объем производства остается ниже докризисного уровня.

По мнению аналитиков, последствия кризиса меньше всего ощутили те страны, в которых над банками осуществлялся надзор и их деятельность эффективно регулировалась, а также там, где банки применяли гибкие обменные курсы. Более гибкий обменный курс валют позволил уменьшить ущерб, который понесло производство.

Кризис затронул в большей степени страны с развитой экономикой и страны с низкими доходами, которые являлись экспортерами биржевых товаров.

«Среди экономик, которые в 2007-2008 годах пережили банковский кризис, примерно в 85% объем производства все еще ниже докризисного тренда. Этот показатель ниже (приблизительно 60%) для группы, которая в 2007-2008 годах банковского кризиса не испытала», — объяснили эксперты.

В МВФ прибавили, что кризис сказался и на рождаемости во многих странах, что в будущем может негативно повлиять на численность рабочей силы. Также у экономически развитых стран снизились коэффициенты чистой миграции.

Также сказано, что последствия кризиса зависели от того, какие меры принимали политические силы в разных государствах. Так, благодаря строгим ограничениям, которые ввели некоторые страны перед кризисом, — таким, как лимиты на способность банков выпускать ссуды и заниматься ценными бумагами, — в этих государствах снизилась вероятность банковского краха в 2007-2008 годах.

Как сообщал NEWSONE ранее, 2 октября глава МВФ Кристин Лагард заявила, что риски в мировой экономике начали сбываться.







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