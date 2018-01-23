МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем

МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что следующий кризис может быть намного ближе, чем мы думаем. В то же время фонд улучшил прогноз роста мирового ВВП на 2018-2019 гг. на 0,2 % – до 3,9 %.

Об этом сообщает Businessinsider.





«Следующая рецессия может быть намного ближе, чем мы думаем. А арсенал инструментов, которые можно использовать для борьбы с ней, очень ограничен», – отметил Морис Обстфельд, главный экономист МВФ, во время конференции, которая открывала Международный экономический форум в Давосе. Фонд предупреждает о растущей инфляции, которая может побудить Федеральную резервную систему, центральный банк США повышать процентные ставки быстрее, что ухудшит положение стран, имеющих большие долги.









Тревожные слова о приближении рецессии – это лишь небольшая ложка дегтя в бочке меда экономических прогнозов МВФ. Как и каждый год до форума в Давосе, фонд пересматривает свои оценки относительно мировой экономики. По мнению экспертов МВФ, мировая экономика сейчас находится в лучшей «форме» за последние семь лет:





«Ожидается, что изменения в налоговой политике США будут стимулировать активность (в экономике – ред.), а в краткосрочной перспективе ее двигателем будет инвестиционный импульс после снижения налогов для бизнеса. Последствия от сокращения налогов для экономики США оценивают в росте на 1,2 % к 2020 году. Учитывая высокий дефицит бюджета (…) и временный характер некоторых предложений (ставка налога), прогнозы предусматривают снижение темпа роста в течение нескольких лет после 2022 года», – добавил Морис Обстфельд.





Оценка МВФ для мировой экономики







В таблице представлены избранные прогнозы роста ВВП по данным МВФ по сравнению с предыдущими оценками

;>









МВФ считает, что баланс рисков для глобальных прогнозов, относительно краткосрочного роста, – в целом нейтрален, но в среднесрочной перспективе преобладают негативные факторы. Однако, фонд не указывает, что имеет в виду под «среднесрочными перспективами».





«Позитивом можно считать тот факт, что в краткосрочной перспективе циклическая активность может оказаться достаточно сильной. С другой стороны, высокая стоимость активов и жестко сжатые срочные бонусы увеличивают вероятность коррекции на финансовых рынках, что может ограничить рост и доверие. (…) Негативные риски также создают определенная политика, геополитическая напряженность и политическая неопределенность в некоторых странах», – подчеркнул экономист.





Возможным катализатором для коррекции на финансовых рынках, по данным МВФ, может быть быстрее, чем ожидалось, рост базовой инфляции и процентных ставок в развитых странах, в условиях ускорения спроса.





По оценкам фонда, текущий циклический подъем в мировой экономике создает «уникальную возможность» для структурных реформ и управления в экономике на всех уровнях развития.









МВФ также считает, что в европейских развивающихся странах, где в 2017 году, экономический рост превысил 5%, в 2018 — 2019 гг. ситуация будет еще более динамичной, чем ожидалось. Это связано с более высоким прогнозом роста в Польше и, в частности, в Турции. Напомним, что к европейским развивающимся странам относят: Турцию, Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Македонию и Черногорию. Эти изменения отражают позитивные внешние факторы, с доброкачественными финансовыми условиями и усилением спроса на экспорт в зону евро и, в случае с Турцией, благоприятной позицией монетарной политики.





Перевод с польского Андрея Павлышина, ИA ZIK

Редакция не всегда разделяет позицию авторов публикаций.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.





Источник