МВФ предупреждает о новых рисках для мировой экономики

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Глава МВФ Кристин Лагард и президент США Дональд Трамп

Мировой экономике угрожают новые скрытые риски, говорится в новом докладе МВФ о состоянии глобальной экономики.

В докладе МВФ, касающемся финансовой стабильности, говорится, что хотя сейчас банки находятся в куда более безопасном положении, чем в 2008 году, стабильности банковской системы угрожает ряд новых факторов.

Эксперты Международного валютного фонда подчеркивают, что торговые войны, в которых участвуют США, добавляют напряженности на рынках. Также наблюдается рост уровня социального неравенства.

Как подчеркивают экономисты, если торговая война между США и Китаем не будет прекращена, это будет заметным ударом для всей мировой экономики.

В числе других угроз — нестабильность и путаница в связи с выходом Британии из Евросоюза. Ситуация, связанная с «брекситом», может негативно повлиять на настроения на европейских рынках.

В МВФ говорят, что выход Британии из ЕС без заключения соглашения может привести к тому, что свободное перемещение средств внутри существующей системы не будет функционировать достаточно эффективно.

Торговые войны и «брексит»

Организация призывает Банк Англии быть готовым к денежным вливаниям в экономику страны — в том числе к печатанию денег, если это потребуется.

В отдельном докладе МВФ отмечает, что Британия имеет меньше государственных активов. В 1980-х и 1990-х годах Британия продала значительную часть государственных активов во время приватизации.

Среди ведущих промышленно развитых стран только у Португалии чистая стоимость активов меньше, чем у Британии, говорится в докладе МВФ.

Это может означать, что Британия будет вынуждена повысить налоги в будущем, поскольку рост государственных активов не будет обеспечивать необходимую поддержку экономики.

В понедельник МВФ понизил прогноз роста мировой экономки в 2019 году, обосновав коррекцию прогноза торговыми войнами и увеличением числа торговых барьеров.

В докладе также говорится, что правительства должны противостоять попыткам ограничить систему банковского регулирования, созданную в 2008 году для того, чтобы защитить мировую экономику от финансового кризиса.

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Торговые войны США, «брексит» и рост социального неравенства — все это может спровоцировать ухудшение экономической ситуации, говорят в МВФ

Президент США Дональд Трамп постепенно отменяет законы, обеспечивающие работу системы банковского регулирования, пока ограничения отменяются для небольших компаний.

Свои действия Трамп объясняет тем, что правила регулирования работы банковской системы сильно ограничивают кредитование бизнеса, что особенно чувствительно для небольших компаний.

МВФ также предупреждает инвесторов. В докладе говорится, что для них опасна уверенность в невозможности шокового удара и экономических потрясений. По данным МВФ, риск такого удара существует, и он может привести к тому, что «легкие деньги» закончатся.

Центробанки разных стран начинают отменять меры по стимуляции экономики и поддержания ее роста, которые были введены еще во время кризиса 2008 года. Процентные ставки растут, и денежные вливания в экономику прекращаются.

Обманчивая стабильность

В МВФ опасаются, что отсутствие бдительности и отказ от мер по поддержанию экономки может привести к резкому обвалу на финансовых рынках.

«Надо смотреть вперед, облака сначала появляются на горизонте», — говорится в докладе.

«Поддержка мультилатерализма уменьшилась, это очень тревожная тенденция, которая может подорвать уверенность в способности политического руководства стран справляться с кризисами в будущем», — отмечается в документе

МВФ предупреждает, что существующая стабильность на глобальных рынках может закончиться.

Экономика США демонстрирует стабильный рост, побуждая международных инвесторов перемещать свои капиталы в Америку и инвестировать в доллар.

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Инвесторы испытывают все больше сомнений в стабильности развивающихся рынков

Чтобы снизить инфляционное давление, Федеральная резервная система повышает процентную ставку, что, в свою очередь, привлекает в США еще больше активов, так как это обещает более высокие доходы.

Все это оказывает давление на развивающиеся экономики — Турцию, Аргентину и другие, у которых довольно высокий уровень долга, и это обстоятельство беспокоит инвесторов.

МВФ говорит, что инвесторы испытывают все больше сомнений в стабильности развивающихся рынков. На этом фоне поток инвестиций устремляется в США. Все это может привести к резкому оттоку инвестиций из развивающихся стран.

По данным МВФ, из экономик развивающихся стран за год может быть выведено порядка 100 млрд долларов — то есть около 0,6% ВВП развивающихся экономик. По силе потрясения это можно сравнить с финансовым кризисом прошлого десятилетия.

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