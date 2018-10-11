МВФ пообещал скорый финансовый кризис из-за долгов





Одним из источников нового кризиса может стать Китай, где до угрожающих масштабов расширился сектор теневого кредитования

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AP/TASS

Мировая экономика на пороге очередного финансового краха. Теперь его триггером обещает стать огромный суммарный долг стран мира. Накануне кризиса 2008 года среднее соотношение глобального долга к ВВП составляло 36%, сейчас — более 50%, долг возрос до 182 трлн долларов. Международный валютный фонд предупреждает: если финансовую систему не удастся реформировать, коллапса не избежать. Такой прогноз относительно ближайших экономических перспектив содержится в докладе МВФ о мировой финансовой стабильности, обнародованном в октябре.

«Политические решения, последовавшие за банкротством Lehman Brothers, поставили мировую экономику в условия, когда среднее соотношение долга к ВВП с докризисных 36% выросло до 52%», — подчеркнула директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Эксперты организации считают, что правительства большинства стран провалили практически все реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы — в первую очередь от рискованных и необдуманных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад. Принятых регуляторами мер оказалось недостаточно. «Как правило, риски повышаются в относительно спокойные периоды (как сейчас) — с низкими процентными ставками и контролируемой волатильностью. Но эти риски могут распространиться на другие незащищенные части финансовой системы», — говорится в отчете.

Одним из источников нового кризиса может стать Китай, где до угрожающих масштабов расширился сектор теневого кредитования. Китайские банки все охотнее финансируют небанковские учреждения — брокерские конторы и ростовщиков, выступающих посредниками между банками и бизнесом. В МВФ считают, что теневой сектор кредитования объемом почти 7 трлн долларов способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.

Еще один повод для опасений — рост международных банков вроде JP Morgan и Industrial and Commercial Bank of China в масштабах, превосходящих крупнейшие финансовые учреждения накануне кризиса 2008 года. Сейчас, как и тогда, говорят, что подобные структуры слишком велики, чтобы разориться. Однако опыт Lehman Brothers свидетельствует об обратном.





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