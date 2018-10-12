МВФ подтвердил прогноз IMF Group Ukraine — экономист Кушнирук

Как следует из последнего прогноза Международного валютного фонда, обнародованного 9 октября 2018 года на сайте imf.org, ВВП Украины в 2018-2019 гг. составит $126 и $133 млрд. соответственно. Данная оценка с отклонением в 3% совпадает с прогнозом, представленным украинскими экономистами из IMF group Ukraine(Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования) в декабре 2016 года. Напомним, тогда экономисты из МВФ предполагали, что украинской экономике удастся достичь $130 млрд. только к 2021-ому году или на два года позже, чем прогнозировала независимая исследовательская группа из Киева.

“В 2016-ом большинство прогнозов, касающихся восстановления украинской экономики были довольно пессимистичны. Сырьевые рынки только замедлили падение и еще не было твердой уверенности в том, как цены на зерно и металлы будут двигаться далее. Не было уверенности и в том, что Правительство не “надавит” на Нацбанк и не заставит его эмитировать гривну под свои расходы. В таком случае мы бы потеряли только достигнутую курсовую стабильность, МВФ мог прервать сотрудничество. С другой стороны, немногочисленные инвесторы, которые оценивали будущие темпы роста нашей экономики более позитивно чем МВФ – получили достойное вознаграждение в виде ежегодной доходности выше 15-17% в валюте. Чего стоит только увеличение портфеля украинских ОВГЗ нерезидентами и субъектами украинской экономики, а проекты из реального сектора или та же недвижимость росли еще быстрее” – объясняет сложившуюся ситуацию экономист Борис Кушнирук.

Напомним, ранее Михаил Кухар – экономист IMF group Ukraine объяснил за счет каких факторов экономика Украины в 2017-ом году выросла на 20,5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник