МВФ поддерживает жизнедеятельность Украины, но не решает структурные проблемы экономики

МВФ поддерживает жизнедеятельность Украины, но не решает структурные проблемы экономики

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Вопрос о том, получит ли Украина очередной транш кредита МВФ, занимает первое место в отечественном экономическом дискурсе. Он действительно важен, ведь продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако это не решит структурные проблемы экономики нашей страны, не остановит ее деиндустриализацию. Сотрудничество с МВФ – это окно возможностей, наш «пропуск» в глобализированный мир. Но жизнь – это развитие, а не поддержка жизнедеятельности.

Основной инструмент, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства, – это промышленная политика. Имею в виду внедрение государством мер по поддержке или развитию конкретных секторов национальной экономики. В этом моменте меня критикуют те, кто считают, что государство должно заниматься только дерегуляцией и формированием условий для развития. Это так, но мы не одни в этом мире, и чтобы выжить – надо бороться. А борются все. Норвежский экономист Э. Райнерт в работе «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» пишет, что экономического процветания определенные страны достигали именно благодаря развитию промышленного производства и международной торговли. Неуместный вопрос, нужна ли Украине промышленная политика. Вопрос надо ставить так: какие меры нужно предпринять, чтобы в Украине промышленная политика была современной и успешной, такой, которая бы максимально способствовала развитию национальной экономики.

Первое. Кластерный подход к промышленной политике. Современный иностранный опыт показывает, что промполитика трансформируется из отраслевой (интеграции сырья, технологий и средств производства) в кластерную (базируется на научном обеспечении, производстве и общем кругу потребителей). Кластеры первого поколения использовали «эффект масштаба» и горизонтальной интеграции. Современные инновационные кластеры базируются на межотраслевом переносе и взаимопроникновении нововведений. Они объединяют, например, текстильную промышленность с разработкой нетканых материалов, авиастроение с микроэлектроникой и разработкой сверхсовременных конструкционных материалов. На этой основе нужно формировать кластеры в таких перспективных высокотехнологичных отраслях экономики Украины, как авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельскохозяйственной техники. Украинская наука должна быть сохранена и трансформирована (особенно ее техническая составляющая) для работы в системе кластеров. Государство должно поддерживать те направления научных исследований, которые повлияют на формирование будущей специализации хозяйства страны.

Второе. Почему я делаю акцент на производстве сельхозтехники? В Украине доля экспорта сельхозпродукции в 2017 году составила 41% от общего объема экспорта (в денежном измерении). Это свидетельствует о серьезной роли именно аграрно-промышленного сектора. В государствах с ведущей ролью аграрного сектора в экономике промышленная политика должна поддерживать производства, связанные с обеспечением развития национального сельского хозяйства.

Третье. Прямое инвестирование в технологические секторы украинской экономики в большинстве случаев является единственной возможностью привлечения в нашу страну «умного капитала», который является ключевым фактором технологического развития Украины в будущем. Без создания привлекательных условий для такого вида прямого инвестирования отечественной экономики и в дальнейшем будут «вымываться» высокомаржинальные технологические предприятия в пользу низкомаржинального нетехнологического бизнеса, который сильно зависит от мировой ценовой конъюнктуры. А это еще больше повысит наши экономические риски в случае падения цен на сырье на мировых товарных рынках. Инвестиции в высокие технологии будут одним из ключевых элементов повышения конкурентоспособности экономики Украины и обеспечения ее устойчивости к внешним рискам.

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Четвертое. Развитие машиностроения. Почему я выделяю это отдельно? Экономика всех ведущих индустриально развитых стран основывается именно на этой отрасли. В Украине должна быть разработана комплексная стратегия модернизации сектора машиностроения, которая будет содержать оценку потребности в модернизации для различных подотраслей машиностроения, разработку мероприятий, которые отвечают этой потребности. В рамках этого необходимо содействие инвестициям, потому что низкая производительность труда свидетельствует, что капиталоемкость и технологическая оснащенность большинства подотраслей машиностроения Украины низки. Это главное препятствие для конкурентоспособности сектора на мировом рынке. Украинская машиностроительная продукция может быть конкурентной по цене, но часто не полностью соответствует стандартам, которые существуют на международных рынках. Прямые иностранные инвестиции надо привлекать в машиностроительную отрасль путем создания привлекательных условий для совместных (украинских и международных) предприятий.

Пятое. Налоговые стимулы. Чтобы привлекать иностранные инвестиции, целесообразно устанавливать понижающие коэффициенты к размеру отдельных налогов в зависимости от количества созданных рабочих мест или в зависимости от объема экспорта высокотехнологичной продукции, произведенной на этих предприятиях.

Шестое. Требуется кардинальное улучшение продвижения украинского экспорта. Международный опыт свидетельствует: во многих странах успешно работают структуры поддержки экспорта, объединяющие разные виды деятельности — от маркетинга к системам смягчения финансовых рисков. То есть начало работы экспортно-кредитного агентства для Украины актуально.

Седьмое. Нужно развитие частно-государственного партнерства, особенно в таком болезненном для Украины вопросе, как развитие инфраструктуры. Этот механизм применяется тогда, когда государство заинтересовано в притоке частных инвестиций, но не намерено терять право собственности на объект, в который необходимо вкладывать средства. Применяя механизм государственно-частного партнерства, Украина имеет возможность использовать финансовый потенциал частного сектора в условиях ограниченности госбюджетного финансирования. Важной чертой этого партнерства являются синергия финансовых возможностей частных компаний и государственных гарантий, которые значительно повышают уровень доверия к реализуемым проектам. Условия сотрудничества жестко фиксируются: устанавливается временной период, в течение которого стороны (государство и частная компания) не имеют права выйти из проекта, прописываются гарантии и обязательства обеих сторон.

И, пожалуй, о главном — людях, реформирующих экономику Украины. Известный американский социолог и «отец» социоэкономики А. Этциони писал о советниках МВФ так: «Они знают параметры состояний, но не в их компетенциях заботиться о процессах, которые происходят при переходе экономики от одного состояния к другому». В процессе экономических реформ мы должны, в первую очередь, полагаться на себя, а не на МВФ, Всемирный банк или другие уважаемые международные организации. Мы должны быть благодарны им за поддержку и руку помощи в тяжелое время. Но идеологами экономических реформ в Украине должны быть украинцы, которые в совершенстве знают «анатомию и физиологию», систему ценностей, социально-экономическую «генетику» экономики и общества. Набор реформ – это первый шаг. Реформы должны дополнять друг друга и способствовать качественным изменениям. Только тогда их почувствует и рано или поздно примет общество.

Богдан Данилишин

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