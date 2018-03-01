МВФ озвучил прогноз по росту экономики Украины в 2018 году

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 3-3,5%.

При этом МВФ считает, что этого недостаточно для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране. Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает УНИАН.

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По словам Люнгмана, разрыв в отставании экономики Украины после кризиса 2014-2015 годов стал больше и его необходимо преодолевать.

«Хорошо, что рост возвращается. В этом году рост экономики может составить 3-3,5%, но этого недостаточно, чтобы догнать и действительно улучшить стандарты жизни в Украине. И тут нужны инвестиции», — сказал представитель МВФ.





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